Predstavljen program Spravišča – ima novih događanja, ali i promjena u spelanciji

Uoči Križevačkog velikog spravišča, najveće turističke manifestacije koja će se u Križevcima održati ovaj vikend i to po 54. put, Grad Križevci i Turistička zajednica predstavili su danas u paviljonu na Strossmayerovom trgu program i novosti u njemu. Već tradicionalno, prvo na programu je Križevačko malo spravišče u petak poslijepodne, zatim brojna događanja KUFER-a na Nemčićevom trgu, izložba vina, štruklijada, koncerti i vatromet, a među novostima je Dječja spraviščijada kojom se oživljava novouređeni prostor iz Gradske knjižnice te Raspjevani glazbeni prozori – program u kojem će učenici Glazbene škole Alberta Štrige izvoditi programe s prozora škole.

“Opet imamo tradicionalnu povorku koje nije bilo od 2019., paviljon postaje Štatutarnica pa će i ovdje biti događanja i zdravica po Križevačkim štatutima“, najavila je direktorica Turističke zajednice Olinka Gjigaš. Među novostima je i odmak od dosadašnje tradicije što se tiče spelancije. Naime, križevački purgeri i kalnički šljivari u petak će se pomiriti i odmah opet posvaditi pa mir među njima neće trajati čak ni za vrijeme Spravišča.

Gradonačelnik Mario Rajn zahvalio je sponzorima, pojedincima i udrugama koji su se uključili u pripremu i organizaciju Spravišča i najavio bogatu eno-gastro ponudu. “Nadam se da neće biti kiše pa sve pozivam da dođu kušati pečenog vola, u petak pivo na Pivišću, u subotu vino i čvarke na tematskoj večeri u dvorištu Porezne uprave te ono što će nam fino skuhati lovci u nedjelju na Strossu“, uputio je dobrodošlicu Rajn, a pridružili su mu se i predstavnici sponzora Igor Miloš iz Zagrebačke Pivovare, Ivica Katavić iz KTC-a i Darko Jambreković iz Radnika.

S obzirom na to da su ove godine promijenjeni uvjeti za izlaganje i prodaju na Spravišču, čime se nastoji privući tradicionalne proizvođače i smanjiti ponudu plastike, zanimalo nas je kakav je odaziv izlagača. “Odaziv je dobar. Očekivali smo bolji odaziv tradicionalnih proizvođača, morat ćemo se naviknuti na nove uvjete, a nakon Spravišča ćemo analizirati kako se to odradilo i kako ćemo to organizirati kroz godine koje dolaze“, odgovorila nam je direktorica Gjigaš.