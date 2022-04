Mladić u centru grada prošao kroz crveno, bježao od policije, oštetio im auto te ih izvrijeđao

Nesvakidašnji slučaj zatekao je križevačku policiju noćas, 25. travnja oko 2.10 sati.

Kako policija navodi u svojem izvješću, u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog u nadzoru cestovnog prometa zatečen je osobni automobil Golf zagrebačke registarske oznake kojim je pod utjecajem alkohola od 0,89 promila upravljao 18-godišnji vozač, a koji nije postupio po naredbama policijskih službenika izraženih pomoću svjetlosnih i zvučnih signala da zaustavi vozilo, već je bez zaustavljanja nastavio kretanje ulicama grada Križevaca.

Dolaskom do semaforiziranog raskrižja s Ulicom J.J.Strossmayera, prošao je kroz raskrižje bez zaustavljanja uz povećanje brzine kretanja vozila, dok je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svijetlo. Nadalje, dolaskom do raskrižja s Ulicom kralja Tomislava uslijed neprilagođene brzine vozilom je sletio van kolnika na zelenu površinu i prednjim dijelom vozila udario u metalni stup prometnog znaka te nastavio kretanje do raskrižja s Ulicom Stjepana Radića gdje se zaustavio .

Prilikom ponovnog pokušaja kretanja te postizanja gornje granice okretaja motora došlo je do proklizavanja pneumatika i izbacivanja kamene podloge na policijsko vozilo. Nadalje, prilikom policijskog postupanja 18-godišnjak je vrijeđao policijske službenike raznim pogrdnim riječima. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja te se provodi kriminalističko istraživanje.