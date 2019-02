Noć muzeja 2019. diljem Koprivničko-križevačke županije – pogledajte što se nudi!

Hrvatski muzeji u svojoj svakodnevnoj praksi koriste suvremene tehnologije, što podrazumijeva inovativno i kreativno sagledavanje muzejskih mogućnosti i veću dostupnost muzejskih sadržaja novim segmentima muzejske publike, putem različitih digitalnih platformi, mobilnih aplikacija i alata te VR headset-a. Komuniciranje različitih sadržaja – od muzejskih zbirki, edukativnih i zabavnih sadržaja do mogućnosti virtualnih obilazaka muzejskih postava, povijesnih zdanja i zaštićenih baštinskih lokaliteta, primjene digitalnih tehnologija otvorile su neslućene mogućnosti inspiracije, interpretacije i prezentacije.

Digitalni prostori omogućavaju preglede, pretraživanje i sagledavanje nevjerojatnih količina različitih muzejskih sadržaja, njihovo privremeno „prostorno muzeologiziranje“ i dostupnost velikom broju korisnika. Muzeji su postali atraktivni i uzbudljivi prostori inovacije u kojima kustosi, muzeolozi, povjesničari umjetnosti i inovatori pronalaze nove načine kako izložiti muzejske predmete i personalizirati iskustvo posjetitelja. Publika danas traži doživljaj, koji se može prevesti kao istraživanje, prezentacija, edukacija, zabava i mogućnost da po vlastitom odabiru i način imanentan današnjoj i sutrašnjoj tehnološkoj razini, istinski dožive povijest, sadašnjost ili digitalnu budućnost.

Ovogodišnja tema Noći muzeja je „Muzeji – inovacije i digitalna budućnost“, a ulaz na sve programe je slobodan. Vidimo se!

PROGRAM MUZEJA GRADA KOPRIVNICE:

Galerija Mijo Kovačić / 18,00 sati: Otvorenje 13. Noći muzeja

Virtualna izložba „Podravka – industrijska baština“ nastavak je istoimene izložbe koja je u sklopu obilježavanja Dana Grada Koprivnice u studenome 2018. godine izazvala veliki interes struke, javnosti i medija. Hrvatski institut za financijsku edukaciju izradio je virtualnu interaktivnu snimku izložbe kojom će se posjetitelji podsjetiti kako je izložba izgledala i koji su načini predstavljanja izložbi u budućnosti. Istovremeno je moguće razgledati stalni galerijski postav.

Galerija Koprivnica

Izložba „Koprivnički trgovi prošlosti i budućnosti: Zrinski i Jelačić“ rezultat je višemjesečnih istraživanja koprivničkih kustosa uz izradu Konzervatorske podloge o Zrinskom trgu i Trgu bana Josipa Jelačića u Koprivnici kao sastavnom dijelu priprema za izradu projektne dokumentacije njihove rekonstrukcije.

Muzej grada Koprivnice

Izložba „Digitalna arheologija” predstavit će video i 3D interaktivne sadržaje s digitaliziranim arheološkim lokalitetima u tijeku i nakon provedenih istraživanja u Podravini, kao i pojedinačne predmete. Pojedine 3D modele posjetitelji će moći samostalno istraživati kroz interaktivnu aplikaciju na računalima. Ti su sadržaji nastajali posljednjih 5 godina u sklopu istraživačkog rada na terenu i izvan njega. Uz to, na 1. katu moći će se razgledati stalni postav Muzeja.

Pročelja na Zrinskom trgu

Projekcija starih fotografija uz 100. godišnjicu Dvorane Domoljub u suradnji s Gradom Koprivnica i Pučkim otvorenim učilištem.

Kino Velebit

U 20,00 i 21,00 sati predviđene su dvije premijerne projekcije dokumentarnog filma o obilježavanju 50. obljetnice djelovanja Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem i NEXUS produkcijom.

Galerija naivne umjetnost, Hlebine

Uz stalni postav iz fundusa galerije predstavit će se digitalizirana građa na platformi Google Arts & Culture i dokumentarni film o obilježavanju 50. obljetnice djelovanja Galerije. Održat će se i razgovor s članovima Tetrabot studija iz Zagreba koji naivnoj umjetnosti pristupaju inovativno i kreativno prezentirajući je u mediju bliskom novim generacijama posjetitelja.

MUZEJ PREHRANE PODRAVKA

Tijekom 2018. godine Muzej prehrane Podravka sakupio je značajan broj jedinica audiovizualne građe iz povijesti Podravke te će se u petak, 1. veljače, Projekcijama iz Podravkine audiovizualne baštine uključiti u program Noći muzeja 2019. na temu Muzeji – inovacije i digitalna budućnost. Od 19 sati do ponoći, posjetitelji će u stalnom postavu muzeja moći vidjeti stare crtane i druge Podravkine reklamne filmove, dokumentarne filmove o Podravki, isječke iz proizvodnih pogona, film o profesorici Zlati Bartl, emisije popularnih „Malih tajni velikih majstora kuhinje“ i slično. Da istraživanje filmske arhivske građe može biti vrlo uzbudljivo, uvjerili smo se prošle godine kada nam se u Muzej prehrane javio gospodin Mirko Ferković iz Zagreba i otkrio nam kako je kao sedmogodišnji dječak „glumio“ u Podravkinom filmu 1952. godine. Lik dječaka uz drveni sanduk Podravkine marmelade, otisnut na starom šaukartonu, itekako nam je bio poznat (iako ne i ime), ali da je Podravka već 1952. godine imala reklamni film, nismo imali pojma jer taj podatak do tada nismo pronašli u literaturi i dostupnoj dokumentaciji. Zahvaljujući Juraju Kukoču iz Hrvatskog filmskog arhiva, kompletirali smo filmografske podatke i potvrdili da se radi o Reklamnom filmu o proizvodima tvornice Podravka iz Koprivnice u produkciji Ozehe, 35 mm, 60 metara (2 minute), c/b, a scenarist i redatelj bio je Krsto Petanjek. Dozvolu za prikazivanje film je dobio 24. 12. 1952., a od 1953. igrao je u kinima prije glavne kino-predstave. Taj film je na žalost izgubljen, ali pozivamo sve zainteresirane da u Noći muzeja u Muzeju prehrane pogledaju one koje smo uspjeli sakupiti, od filmova iz 60-ih godina kao što su Balada o pijetlu, crtani Mudra lija i Jutarnja gimnastika pa do reklamnih spotova iz prvog desetljeća 21. stoljeća.

PROGRAM MUZEJA GRADA KRIŽEVACA:

Gradski muzej Križevci i ove godine, po jedanaesti puta, dovodi ovu popularnu manifestaciju u naš grad. Već standardni besplatni razgled stalnog postava u zgradi Muzeja, trajati će od 18 do 21 sat, a posjetitelji će moći razgledati i virtualni muzej, jedan od prvih u Hrvatskoj, koji sadrži bogatu fotodokumentaciju o povijesti Križevaca. Drugi dio programa započinje u 21 sat u zgradi Likovne galerije na Nemčićevom trgu gdje će dr. sc. Marina Miličević Bradač, redovita profesorica na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, održati predavanje pod nazivom: Ljudi – biljke (zoofiti) od antike do suvremene popularne kulture.

PROGRAM MUZEJA GRADA ĐURĐEVCA:

Na tragu inovacija i digitalnosti u muzejima i muzejskim postavima, Muzej Grada Đurđevca je, u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, organizirao izložbu “SKOK-od kamena do ekrana”. Publika će imati prilike vidjeti multimedijalnu izložbu i radionicu studenata Grafičkog odsjeka i Odsjeka za animirani film i nove medije kojoj je cilj propitkivanje komunikacije tradicionalnih crtačkih i grafičkih tehnika s najsuvremenijim digitalnim i intermedijskim praksama i perspektivama. U glazbenom će dijelu večeri nastupiti učenici Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Područnog odjela u Đurđevcu.

Kroz cijelu će večer biti omogućeno slobodno razgledavanje izložbe jednog od vodećih umjetnika 20. stoljeća, Marca Chagalla „Stvaranje i Biblija”, te Interpretacijskog centra Picokijade, koji na atraktivan multimedijalan način prikazuje zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske – Legendu o Picokima.

Radno vrijeme Muzeja Grada Đurđevca u petak, 1.veljače je od 8:00 do 00:00.

19:00

Nastup učenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić, PO Đurđevac

20:00 – 22:00

SKOK – od kamena do ekrana – multimedijalna izložba i radionica studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu

Multimedijalna izložba i radionica studenata Grafičkog odsjeka i Odsjeka za animirani film i nove medije Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu– propitkivanje komunikacije tradicionalnih crtačkih i grafičkih tehnika s najsuvremenijim digitalnim i intermedijskim praksama i perspektivama.

18:00 – 24:00

Razgledavanje izložbe MARCA CHAGALLA “Stvaranje i Biblija”

Razgledavanje izložbe Marca Chagalla „Stvaranje i Biblija“- ruski umjetnik židovskog porijekla, Marc Chagall, jedan je od vodećih umjetnika 20. stoljeća. Njegove litografije u boji, napravljene kao ilustracije za Bibliju nakon njegovog putovanja u Palestinu 1931. godine, žarište su same izložbe. Izložba obuhvaća izbor od 135 Chagallovih originalnih grafika u kojima istražuje svoje najdraže motive koji uključuju slike rodnog Vitebska, autoportrete, portrete romantičnih parova, cirkuske akrobate i glazbenike

18:00 – 24:00

Razgledavanje Interpretacijskog centra Picokijade – jednog od top 3 kulturne atrakcije 2017. godine

Interpretacijski centar Picokijade, sastavnica muzeja na atraktivan multimedijalan način prikazuje zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske – Legendu o Picokima, bogatstvo kulturne, prirodne i povijesne baštine đurđevačkog kraja, povijesne crtice, atraktivne interijere s fluorescentnim crtežima, interaktivne instalacije i filmske scene obrane utvrde Stari grad od Osmanlija.

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA “DRAVSKI PESKI”

Turistička zajednica područja “Dravski peski” poziva Vas na Noć muzeja 2019. koja će se održati 1.veljače (petak) na dvije lokacije – u Batinskama – Galerija Ivan Lacković Croata te u Podravskim Sesvetama – Etnografska zbirka Josipa Cugovčana.

Galerija Ivan Lacković Croata

18.00 Svečano otvorenje Noći muzeja 2019.

Nastup KU Tomislav Franjić i Udruge umirovljenika Kalinovac

18.00 – 23.30 Razgledavanje stalnog postava galerije

20.30 – 21.15 Predavanje prof. povijesti Nikole Cika o povijesti i poznatim ličnostima našeg zavičaja

Etnografska zbirka Josipa Cugovčana

19.00 Svečano otvorenje Noći muzeja 2019.

19.00 – 23.30 Razgledavanje stalnog postava etnografske zbirke

19.30 Prikaz prelja na kolovrat, nared na tkanje svitanjaka-članice Udruge umirovljenika Podravske Sesvete

19.30 I mi znamo tkati! Prikaz tkanja primjeren djeci-učenici 2. i 4. Razreda PŠ Podravske Sesvete uz pomoć učiteljica Maje Pandur Škudar i Tanje Britvić