Večeras predavanja uz 180. godišnjicu rođenja Franje Markovića

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Grad Križevci, Povijesno društvo Križevci i Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja“ – Zmajski stol u Križevcima organiziraju večeras predavanja povodom 180. godišnjice rođenja Franje Markovića.

Predavanje „Filozofsko-estetička razmatranja Franje Markovića“ će održati izv. prof. dr. sc. Goran Sunajko s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a „Društvena i politička djelatnost Franje Markovića“ će održati dr. sc. Ivan Peklić iz Zavod HAZU-a. Događaj će moderirati Matej Bunta.

Predavanja će se održati u Podrumskoj dvorani Hrvatskoga doma s početkom u 19 sati. U glazbenom dijelu nastupit će HPD „Kalnik“ Križevci pod ravnanjem Ozrena Bogdanovića, koji će izvesti skladbe: Nemčić/Pokorni: Domovini; Zdenčaj/Prejac: Puna srca, pune čaše; Marković/Zajc: U boj, u boj.