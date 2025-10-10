Večeras otvaranje 14. Pinklecfesta uz tri predavanja

Večeras će se u višemedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković“ održati otvaranje 14. Pinklecfesta, inspirativnog višemedijskog festivala o putovanjima i avanturizmu, s početkom u 19:30 sati. Publika će moći uživati u tri putopisna predavanja koja će održati dvoje Križevčana i jedan gost iz Zagreba.

Želite li pauzirati od ljetovanja na hrvatskim otocima, no opet ne otići predaleko, odnosno ne putovati previše, a ostati oduševljen viđenim i doživljenim, jedan od logičnih izbora su otoci u Sredozemnom moru. Ako su vam Sicilija i Sardinija preveliki, treći po redu je Cipar, koji je posjetila mlada križevačka psihologinja i volonterka Ivana Kulko koja voli raditi s djecom i mladima. Ivana Kulko upoznat će vas s ljepotama i mitovima ovog pjeskovitog dragulja istočnog Sredozemlja, njegovom izvornom mediteranskom kuhinjom i ljudima širokog srca i osmjeha koje je susrela.

Želite li saznati koja je drevna civilizacija svojom kulturom, arhitekturom i preciznim kalendarom obilježila povijest svijeta, ne propustite putopisno predavanje ovog sportskog novinara, organizatora i spikera na sportskim događajima te putnika desetinama zemalja svijeta. Dodamo li tome čak 37 aktivnih vulkana, od kojih se mnogi nalaze unutar Pacifičkog Vatrenog prstena, područja visoke vulkanske aktivnosti, uzbuđenja zasigurno neće manjkati, a priča Križevčanina Ivana Mušleka držat će vas u neizvjesnosti sve do posljednjih sekundi susreta.

Broj u naslovu ne odnosi se samo na nekoliko godina nakon prva dva desetljeća ovog stoljeća već i na dob ovog mladog putnika iz Zagreba i pravog pustolova 21. stoljeća. Andrija Pomper je Zagrepčanin križevačkih korijena, student geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, ima 23 godine i ljubitelj je rijetkog čokolina. U posljednjih je šest godina obišao pedesetak država svijeta, među kojima Iran, Irak, Afganistan, Ukrajinu, Zapadnu Saharu i Siriju. U novije vrijeme piše „Blog by Andrija Pomper“.

Festival se odvija s ciljem promicanja i širenja kulturne otvorenosti, tolerantnosti i duhovnog bogatstva, stečenog putovanjem i otkrivanjem nepoznatih krajeva. Osim dokumentarističkog pogleda na zemlje kojim se putuje, putopisi odišu i subjektivnim doživljajem putnika koji ih prezentira.