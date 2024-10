Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1478

Mr.sc. Ivan Romštajn na Danima meteorita Križevci 12. srpnja 2024. (foto Andrej Dundović)

U Temi Krugova slušamo trećih petnaestak minuta predavanja mr.sc. Ivana Romštajna sa zagrebačke zvjezdarnice održanoga 12. srpnja u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”, pod naslovom Što znamo o planetoidima? Riječ je o području Sunčevoga sustava odakle nam je “doletio” meteorit Križevci 5. veljače 2011. godine. Predavanje je održano u sklopu Dana meteorita Križevci u organizaciji Astronomskog društva Perzeidi i Gradske knjižnice.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Paleta emocija: Emocije su naši prijatelji! Elene Ulyeve i Olge Alafonove, u kutku za mlade Neobični gosti: I druge fantastične priče za unuke, djecu, školarce i odrasle sanjare Vlatka Čula, na odjelu beletristike Čovjek koji je htio biti voljen i mačak koji se u njega zaljubio Thomasa Leoncinija, a na stručno-znanstvenom odjelu Brojevi ne lažu: 71 činjenica koju biste trebali znati o svijetu Vaclava Smila.



Na današnji datum rođena je Mary Engle Pennington, otvorena je zagrebačka uspinjača, umro je Henry Fielding.



U Vijestima Krugova govorimo o novom zastoru u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, o pronađenoj nepoznatoj Picassovoj slici, o uzdizanju Mount Everesta, o najstarijem komadiću sira na svijetu, a najavljujemo i neke događaje u kulturi sljedećih dana u Križevcima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno govorimo o upravo lansiranoj misiji Hera, o Svjetskom tjednu svemira, o novom sjajnom kometu na našem nebu, o malom privremenom Zemljinom prirodnom satelitu, o protekloj i budućoj pomrčini Sunca, o nedavnoj velikoj Sunčevoj erupciji, te o planetu otkrivenom oko Barnardove zvijezde.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Louisa Viernea, Eivinda Grovena, Carla Nielsena, Elaine Paige odnosno Andrewa Lloyda Webbera, te grupa Leb i sol, Parni valjak, Simple Minds i The Sisters of Mercy.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1478 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 8. listopada od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/