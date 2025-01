Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1489

Replika unutrašnjosti prvog hrvatskog (nano)satelita izložena na ovogodišnjem, 8. Hrašćinskom astru (foto R.Matić)

Emisija se nakon trotjednog zimskog odmora vraća u program Prigorskoga radija. U prvoj ovogossišnjoj emisiji u Temi Krugova slušamo dijelove predavanja Povratak na Mjesec koje je Ante Radonić održao 25. srpnja sada već prošle godine u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima. Predavanje je održano u sklopu Dana meteorita Križevci a organizatori su bili Astronomsko društvo Perzeidi i Gradska knjižnica “Franjo Marković”.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Knjiga o drveću Michaela Scotta i ostalih, na polici stripova Annie, vjetar je nosi Roberte Balestrucci Fancellu i Luoga Comunea, na odjelu beletristike Fantom i Šanel Maria Brkljačića, a na stručno-znanstvenom odjelu Od Dnjepra do Jadrana: U potrazi za prapostojbinom Hrvata, Slavena, Indoeuropljana Jasena Boke i Zorana Alajbega.



Na današnji datum rođeni su Rođen Pavao Ritter Vitezović, Franjo Glaser, Nicolas Cage, Grgur XIII., Sandford Fleming, Johann Philipp Reis, Adolph Zukor i Sadako Sasaki, uspostavljen je prvi međunarodni telefonski poziv, prvi put je predstavljen strojni prevodilac, kosi toranj u Pisi zatvoren je za posjetitelje zbog restauracije, planinar Stipe Božić prilikom uspona imenovao je vrh na Antarktici po Hrvatskoj. Umrli su Nikola Tesla, Vladimir Prelog, Jožef Štefan i Hirohito.



U Vijestima Krugova govorimo o obilježavanju 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva, o Izložbi hrvatskog dizajna te o 70. obljetnici osnutka Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo hrvatski satelit u svemiru, uspjeh sonde Parker, padove svemirskog otpada na Zemlju, poredak planeta na večernjem nebu i još neke novosti iz astronomije i astronautike.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Johanna Straussa mlađeg, Francisa Poulenca, Georgea Gershwina, Williama Hurlstonea, Vlatko Stefanovski Trija, Timothea Chalameta, to jest Boba Dylana i grupe Queen.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1489 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 7. siječnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/