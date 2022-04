Koncert ‘Uskrs u ozračju tambure’ u znaku križevačkih glazbenika

Hrvatska radiotelevizija na Uskrsni je ponedjeljak, 18. travnja u suradnji sa samostanom i župom bl. Augustina Kažotića na zagrebačkoj Peščenici organizirala koncert uskrsnih pjesama “Uskrs u ozračju tambure” u izvedbi Tamburaškog orkestra HRT-a i mnogih gostiju. Bio je to prvi nastup TO HRT-a pod ravnanjem prof. Igora Kudeljnjaka, dugogodišnjeg člana orkestra, koji je ovom prilikom zamijenio maestra Sinišu Leopolda koji je odnedavno u mirovini, no koji će barem do kraja tekuće sezone nastaviti ravnati orkestrom.

No, križevački profesor tambure nije bio jedini Križevčanin u večerašnjem programu svečanog Uskrsnog koncerta, čija tradicija seže u 2017. godinu. U orkestru sviraju Ivan Koprić i Marko Blašković, inače članovi Zagrebačkog tamburaškog kvarteta i Gradskog tamburaškog orkestra Križevci. Nekoliko izvedbi imao je kontratenor Marko Antolković, student pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu koji je solo pjevanje završio u srednjoj Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima.

Na programu su se našle tradicionalne uskrsne pjesme i klasične kompozicije (Bach, Mascagni, Schubert, Frank, Mozart, Händel) u prigodnoj obradi za tamburaški orkestar ili gostujuće sastave kao i autorske skladbe pisane baš za ansamble koji su nastupili.

Među izvedenim skladbama se našla i “Molitva” koju autorski potpisuje križevački profesor tambure Vice Zirdum, a aranžman skladbe “Uskrsnu Isus doista” potpisuje prof. Marko Bertić, koji je tamburu i teoriju glazbe završio u srednjoj Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima. Koncert je organiziran na inicijativu Radio Sljemena, čija je urednica doc. dr. sc. Tanja Baran iz Križevaca.

Nastupili su još domaćini Dječji zbor “Kažotići” uz Slavka Nedića, sopranistica Arijana Gigliani Philipp, Komorni zbor Ivan Filipović (čiji je član i Križevčanin Martin Pleše) pod ravnanjem Gorana Jerkovića, trio u sastavu Arijana Gigliani Philipp – sopran, Edmund Andler Borić – orgulje, Bruno Philipp – klarinet te glumica Mladena Gavran, a scenaristica i voditeljica čitavog programa bila je Lejdi Oreb. Koncert je održan u Crkvi Blaženog Augustina Kažotića i prenošen uživo na 3. programu HTV-a i 2. programu Hrvatskog radija, a naknadno ga se može pogledati na digitalnoj platformi HRTi.