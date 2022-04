Grad dobiva novi vizualni identitet, detalji oko toga obavijeni tajnom do 23. travnja

Križevci će dobiti novi vizualni identitet, najavljeno je to u programu događanja u sklopu proslave Dana grada, no sve oko toga obavijeno je velom tajne. Pokušali smo saznati više informacija o tome što predstavlja i kako izgleda novi vizualni identitet, tko ga je izradio i koliko je to koštalo, budući da na Gradskome vijeću nije bilo govora o brendiranju grada. Doduše, vijećnici su ga podržali na 4. sjednici u studenom prošle godine kad su, bez ijednog amandmana, prihvatili proračun za 2022. u kojem je navedena stavka “Brendiranje grada Križevaca”, za što je predviđeno 200 tisuća kuna.

U Planu razvoja Križevaca koji je donesen u prosincu na 5. sjednici, spominje se brendiranje uz objašnjenje da je stvaranje pozitivne slike kojom se identificira grad neophodno za stjecanje konkurentske prednosti u odnosu na druge gradove i lokacije, kako bi se privukli ili zadržali najbolji stručnjaci i profesionalci te posjetitelji, turisti i investitori koji raspolažu financijskim kapitalom. Navedeno je i da će se u procesu stvaranja imidža grada analizirati situacija i trendovi na području grada i u okruženju, definirati identitet grada i analizirati usvojeni razvojni smjer, vizija, misija i strateški ciljevi te odabrati strategija pozicioniranja grada pa onda i dizajnirati logotip i osmisliti slogan.

S obzirom na to da je već najavljeno predstavljanje novog vizualnog identiteta, svi gore navedeni koraci već su odrađeni, no tko je u njima sudjelovao, tko je izradio, a tko je izabrao novi slogan i novi logotip Križevaca te u konačnici koliko je to sve koštalo, Ured gradonačelnika nije otkrio. “Novi vizualni identitet bit će predstavljen predstavnicima medija i našim građanima u subotu, 23. travnja u 9 sati na Nemčićevom trgu. Upravo tada govorit ćemo o svim detaljima novog vizualnog identiteta“, odgovorili su iz Grada na upit portala Križevci.info.

Jesu li Križevci grad škola, Štatuta, Krvavog sabora, Marcela Kiepacha, Antuna Nemčića ili svetog Marka Križevčanina, hoće li u stvaranju pozitivnog imidža Križevaca imati ulogu zelena energija, netaknuta priroda ili geografski položaj i križanje prometnih pravaca – saznat ćemo na Đurđevo. Pitanje je samo jesu li u procesu stvaranja imidža grada trebali sudjelovati i građani?