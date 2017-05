Na jučer održanoj konferenciji za tisak u svom uredu na Nemčićevom trgu u Križevcima nezavisni kandidat za gradonačelnika Križevaca Mario Rajn predstavio je svoju kandidacijsku listu grupe birača za Gradsko vijeće na predstojećim lokalnim izborima, kao i svoje zamjenike, odnosno kandidate za dogradonačelnike. Posebno je istaknuo da je ovo jedina nezavisna lista u Križevcima, a okupila je različite generacije časnih ljudi s iskustvom, znanjem i stručnošću.

– Predao sam kandidaturu potkrijepljenu sa 1296 potpisa za gradonačelnika grada Križevaca. Kandidat za mog prvog zamjenika je Danijel Šaško, a kandidat za drugog zamjenika gradonačelnika je Mario Martinčević, predstavio je Rajn najbliže suradnike. Šaško je diplomirani inženjer elektrotehnike, privatni poduzetnik i društveni inovator, a Mario Martinčević je stručni prvostupnik zaštite na radu, profesionalni vatrogasac te iskusni poljoprivrednik.

– Praktički sam 15 godina aktivan u civilnom društvu, odvolontirao na stotine sati, tako da sam kroz taj angažman dobro upoznat sa stanjem u gradu. Od početka sam u ovoj priči s Marijom, jer vjerujem da Grad trebaju preuzeti neki mlađi ljudi, s novim idejama, novim perspektivama, koji mogu stvarno probuditi Grad, istaknuo je Šaško, napomenuvši da bi mandate trebalo ograničiti na najviše dva, jer nakon toga, relevantna istraživanja pokazuju, mreža interesa i nepotizam značajno raste svakim sljedećim mandatom.

– Kao zaposlenik Javne vatrogasne postrojbe Križevci operativac sam, odnosno osoba koju želite vidjeti kada vam treba pomoć jer se dogodila neka nezgoda ili nesreća. Dvanaest godina sam zapovjednik DVD-a Lemeš Križevački te predsjednik Mjesnog odbora Đurđic u drugom mandatu. Stoga sam u timu Marija Rajna izvor informacija s ta dva područja , istaknuo je Martinčević, posebno pozdravivši kolege iz JVP Križevci na sam Dan sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca.

Rajn je naglasio da su pri sastavljanju kandidacijske liste nastojali pokriti i selo i grad, budući da izrazito zastupaju težnju da se Grad mora ravnomjerno razvijati:

– Našim mjesnim odborima moramo dati novi duh i ravnomjerno ih podržavati, zato su tu moj zamjenik Martinčević i ljudi sa liste. Oni itekako imaju iskustva i poznaju problematiku sela. Dio liste, koji predstavljaju populaciju iz grada, čine to na način da sudjeluju u događanjima u gradu, bilo da je riječ o kulturnim, poljoprivrednim ili gospodarskim.

– Moja motivacija za ovaj angažman je niz problema koje se sustavno, skoro pa desetljeće, zanemaruje, naveo je Rajn, istaknuvši još jednom Križevce kao jedini grad u Hrvatskoj koji nije riješio pitanje izdvajanja vodnih usluga iz komunalnog poduzeća, projekti javne vodoopskrbe stoje, sudski sporovi neriješeni.

Na novinarsko pitanje o političkoj prošlosti kandidata s njegove liste za Gradsko vijeće, Rajn je odgovorio:

– Neki od ljudi iza mene imaju političku prošlost u smislu da su bili članovi političkih stranaka, ali, ono što je sigurno, nisu bili ni u jednom trenutku predstavnici u predstavničkim tijelima tih stranaka. Radi se o izrazito kvalitetnim ljudima na terenu koji do sada nisu imali priliku raditi direktno za ovaj grad. To im ja sad nudim i nadam se da će građani to prepoznati.

Kao jednu od novosti koje nudi njegov izborni program, koji će biti objavljen početkom predizborne kampanje, Rajn je naveo zelenu održivost grada, gdje je riječ o nizu povezanih i konkretnih mjera. Omogućit će jeftinija gradilišta, zaista komunalno opremljena, za stambene zone mladima, koje će poticati da idu u smjeru niskoenergetske gradnje. Također treba maksimalno koristiti EU fondove za obnavljanje postojećih fasada, a postojeći termalni izvor želi namijeniti za grijanje školskih zgrada gimnazije, gospodarske škole i učilišta te učeničkog doma.

– Činjenica je da smo mi, što se tiče turizma, u jednom zatvorenom krugu gdje ljudi koji pružaju uslugu smještaja ne žele investirati u dodatne kapacitete jer kažu da nema dovoljno turističke aktivnosti, a s druge strane ljudi koji organiziraju turističku aktivnost kažu da ne mogu ozbiljnije to planirati jer nemaju smještajnih kapaciteta, i tako možemo unedogled. Definitivno treba iskoristiti činjenicu da je Zagreb vrlo blizu i, za razliku od nekakvih ideja koje čujem da drugi nude da Križevce treba približiti Zagrebu, upravo obrnuto, Zagreb treba približiti Križevcima, odgovorio je Rajn na pitanje o planovima za turizam u Križevcima.

– Od turističkih programa, prvenstveno u kratkom roku, dakle 1-3 godine, usredotočit ćemo se na jednodnevne izlete, povećati broj turista, pokazati određenu novu turističku aktivnost u gradu, dopuniti ponudu, ono što imamo značajno revitalizirati, Spravišče sad imate u 50. izdanju, vjerujem da će od 51. biti značajno drugačije. Na valu tog novog ulaganja poticat ćemo nove smještajne kapacitete i uključiti sve prirodne resurse koje oko Križevaca definitivno imamo. Imamo od biciklističkih staza do vinskih cesta, ali i niz seoskih imanja koja bi htjela potaknuti dodatnu gospodarsku aktivnost, ugošćavati ljude, ali im jednostavno nisu omogućeni određeni preduvjeti. Mislim da je tu uloga lokalne samouprave i turističke zajednice Grada da tu bitno aktivnije djeluje. Fiksno radno vrijeme od 7 do 15h u radnim danima nije nešto što je prihvatljivo turistima u gradu. Toga moramo svi skupa biti svjesni, zaključio je Rajn, naglasivši još jednom važnost poludnevnih izleta iz Zagreba.

Kandidacijska lista grupe birača Mario Rajn: Mario Rajn, Danijel Šaško, Saša Ružić, Dubravko Picig, Štefica Wolf, Eduard Krmpotić, Ana Končurat, Igor Frbežar, Tena Teklić, Sanela Stručić, Stjepan Bratić, Nikolina Petrlić, Valentina Kovač, Denis Jurčević, Boris Bošnjak, Marija Knapić, Neven Jakopčić, Suzana Florenino, Marina Večenaj, Tomislav Sukalić, Igor Kudeljnjak.