[FOTO] Gradski muzej već 70 godina čuva križevačku baštinu

“Drugovi i drugarice, osobita mi je čast da kao tajnik ovog starodrevnog grada koji je poznat u našoj povijesti, otvorim ovu kulturno-historijsku izložbu“, riječi su kojima je Ozren Blagec, autor izložbe o 70 godina Gradskog muzeja Križevci, jučer u Likovnoj galeriji započeo svoj osvrt na osnivanje i razvoj muzeja, a istim riječima je tajnik Općine Križevci Antun Pavelić 6. ožujka 1952. u nekadašnjem Domu kulture, otvorio prvu izložbu koja se smatra začetkom Gradskog muzeja Križevci. U 70 godina čuvanja križevačke povijesti, prikupilo se mnoštvo materijala, eksponata, dokumenata, a današnji zaposlenici muzeja žele isto što je želio i prvi kustos Dragutin Zajc – novi i veći prostor.

Izložba pod nazivom “Čuvar križevačke baštine – 70 godina Gradskog muzeja Križevci” koja je otvorena do Dana grada, prikazuje nastanak, razvoj, djelovanje i aktivnosti Gradskog muzeja od osnutka do kraja 2021. godine. To je prvi pokušaj da se na jednom mjestu sustavno prikaže njegova cjelokupna djelatnost, svojevrsna muzejska spomenica. Kroz 20 postera ili poglavlja kronološkim je redom opisan rad križevačkih muzealaca, izloženi su arhivski dokumenti, fotografije iz muzejske fototeke, razna muzejska izdanja i ostalo. “70 godina nije svaki dan i stvarno mi je čast da me zapala ova obljetnica i da se ovdje ispred vas mogu obratiti ispred Gradskog muzeja. Od sveg srca hvala svim donatorima koji su gradili ovaj muzej i koji su vrijedno nadopunjavali naše zbirke”, rekla je ravnateljica muzeja Tea Hatadi.

Dugogodišnji ravnatelj muzeja Zoran Homen prisjetio se svojih prethodnika Vladimira Srimšeka i Dragutina Zajca, obnove Gradskog muzeja i Likovne galerije, nabave prvog računala i prvog profesionalnog fotoaparata i većih izložbi. “Čestitke za ovaj lijepi jubilej. Našim kolegama koji su sada aktivni u radu u muzeju zahvaljujem na svemu ovome što rade i da nastave kao što su to s onim entuzijazmom radili oni prije nas. Sretan rođendan“, poručio je Homen. Brojnu publiku pozdravio je i župan Darko Koren, a izložbu je otvorio dogradonačelnik Danijel Šaško. “Nadam se da ćemo dostići one brojke od 10 tisuća posjetitelja u jednoj godini, kako je to bilo nekad. Grad već neko vrijeme s Gradskim muzejom radi na tome da pripremimo dokumentaciju za novi muzej u Županijskoj palači, sadašnjoj Gradskoj upravi. Nadam se da ćemo u idućih nekoliko godina to uspjeti ostvariti“, rekao je Šaško.

Izložba se može razgledati svaki radni dan od 10 do 13 i 18 do 20 sati, subotom od 10 do 12 sati te u nedjelju 24. travnja na Dan grada od 10 do 13 sati. Svake srijede tijekom trajanja izložbe u 18 sati i u subotu 23. travnja u 10 sati organiziran je i besplatni vođeni razgled, a zainteresiranu publiku će kroz izložbu provesti autor Ozren Blagec.