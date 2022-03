Na sjednici Gradskog vijeća opet otvorena stara tema – tko je vlast, a tko oporba

Tko je vlast, a tko je oporba, pitanje je koje je podijelilo vijećnike na 15. točki 7. sjednice Gradskog vijeća danas u kino-dvorani Razvojnog centra i tehnološkog parka. Gradsko vijeće trebalo je, uz Kodeks ponašanja, imenovati i članove Etičkog odbora u koji ulazi po jedan predstavnik pozicije i opozicije. Predloženi su bili Igor Frbežar i Ivan Majdak, no nije bilo jasno tko ih je predložio jer su vijećnici HDS-a i SDP-a tvrdili da oni nisu pa je zatražena stanka kako bi opozicija dogovorila svojeg predstavnika.

“Klub HDZ-a se nije pojavio na sastanku opozicije pa smo zaključili da su oni pozicija. Predlažemo Ivana Majdaka za člana Etičkog odbora Gradskog vijeća“, poručio je nakon stanke Dejan Pernjak, a vijećnici su to podržali jednoglasno.

Na sjednici je bilo 18 vijećnika, među njima i prvi puta Alen Zidarić koji je zamijenio vijećnicu Marijanu Šatrak nakon što je ona zamrznula svoj mandat. S dnevnog reda su skinute dvije točke i to ona o donošenju Odluke o naplati parkiranja, jer se čekala suglasnost MUP-a koja do sad nije stigla, objasnila je pročelnica Vuketić, te točka 20. o donošenju Pravilnika o dodjeli jednokratne pomoći studentima. Naknadno je, nakon rasprave, povučena i točka 17. koja se odnosi na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića.

Neslaganje s predloženim odlukama bilo je i pri glasanju o dodjeli javnih priznanja te o skidanju statusa javnog dobra s parcele u Gundulićevoj ulici kad su vijećnici Majdak i Zidarić bili protiv.

Na aktualnom satu bili su aktivni vijećnici HDS-a, SDP-a, te nezavisni vijećnici s Majdakove i Rajnove liste. SDP-ovog Antonija Sirovca zanimalo je kako je osnivana Destinacijska agencija Križevci te je li proveden natječaj za radno mjesto koje je već popunjeno, vijećnica Vrbek predložila je da se u gradu potakne svijest o menstrualnom siromaštvu, HDS-ov Ivica Švagelj ukazao je na greške i lošu izvedbu nove sportske dvorane.