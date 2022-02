Velika pobjeda Radnika protiv Ivančice, ostaju u borbi za naslov prvaka

U derbi utakmici 17. kola 2. muške lige sjever, košarkaši Radnika pobijedili su Ivančicu sa 63:60 i time ostvarili pobjedu kojom su u potpunosti uhvatili priključak s vrhom prvenstvene ljestvice.

Utakmica je bila izuzetno tvrda i neizvjesna od prve do posljednje minute, a sve su četvrtine bile otprilike izjednačene. Na koncu, prevagu su u završnici odnijeli Križevčani koji su na krilima domaće publike i navijača stigli do pobjede koja ih stavlja u poziciju da se u nastavku prvenstva bore za naslov prvaka. Domaće je do pobjede predvodio Tomislav Žulj s 15 poena, kapetan Tomislav Matoić dodao je 14, a mladi Luka Biondić 11 poena.

KK ”RADNIK” Križevci – KK ”IVANČICA” Ivanec 63 : 60

(11:13, 16:15, 21:18, 15:14)

KK ” RADNIK ”: Orak S. -, Matoić T. (cap.) 14, Kurpez M. 8, Jukić M. 8 (2×3), Kulko T. 0, Biondić L. 11 (2×3), Brkić J. -, Matoić M. 0, Prstec B. 0, Maslić T. 7, Žulj T. 15, Vragović M. -; TRENER: Tomas A.

KK ” IVANČICA ”: Fištrek M. 9 (3×3), Smontara K. 20 (1×3), Uršulin K. 8, Herceg D. 8, Rožman F. 8 (1×3), Sayemeldahr R. 0, Zidar K. -, Morović E. 4, Breški D. 0, Marchetti N. 0, Taučer R. (cap.) 3 (1×3), Putar L. 0; TRENER: Manjerović Z.

Radnik se ovom pobjedom izjednačio s današnjim gostima iz Ivanca na omjeru od 11 pobjeda i 3 poraza, dok je Podravac iz Virja na jednakom broju pobjeda, ali porazu manje. Njih, naime, danas očekuje dvoboj 17. kola u gostima kod Bjelovara.

Upravo će gostovanje u Virju biti sljedeće na “meniju” za izabranike Ante Tomasa. Sljedećeg vikenda, na istočnom kraju županije, očekuje nas veliki derbi koji bi mogao biti jedan od odlučujućih za rasplet prvenstva. Virje se nedavno pojačalo dovođenjem novih igrača, no kako je Tomislav Maslić, jedan od nositelja igre Radnika izjavio, oni će na to gostovanje ići potpuno rasterećeni i bez rezultatskog imperativa, a takvi su najopasniji za protivnika.