U knjižnicu stigle nove knjige

Prvi je tečaj iz Škole misterija Glumac. Zamišljen je kao stvarna lekcija u kojoj don Miguel Ruiz i Barbara Emrys istražuju globalno glumište, a to je čovječanstvo, te uloge koje u njemu igra svatko od nas. Svoje uloge odabiremo sami, prema situacijama i ljudima s kojima se suočavamo. No, takav obrazac ponašanja često je štetan za nas, a vrlo je značajno to što nam se pruža prilika promijeniti ga i svoje talente početi koristiti na pravi način.

Ova će nam knjiga pomoći da otkrijemo vještine za koje možda nismo ni pomislili da ih posjedujemo. Naučit će nas da poštujemo talente koje smo razvili u djetinjstvu i da ih oblikujemo prema svojoj sadašnjoj svjesnosti. I, što je najvažnije od svega, pokazat će nam kako se prepustiti vlastitoj stvarnosti i biti ono što uistinu jesmo, a da ne glumimo i pretvaramo se.

https://www.vbz.hr/book/glumac-kako-zivjeti-prema-svojim-pravilima/