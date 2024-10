Pinklecfest opet vodi u skitnju – Gana, Pakistan, Kolumbija, Južna Koreja i planine

U središnjem vikendu listopada, od 11. do 12., Križevci će ponovo biti u znaku putopisa i putovanja. Križevačka Udruga P.O.I.N.T. tako trinaestu godinu zaredom organizira inspirativni višemedijski festival o putovanjima, avanturizmu i turizmu, skitnjama i lutanjima, odlasku i dolasku, migraciji i ponovnom povratku. 13. Pinklecfest posvećen je 105. obljetnici rođenja Edmunda Percivala Hillaryja, a odvija se pod pokroviteljstvom Grada Križevaca i u partnerstvu s Gradskom knjižnicom “Franjo Marković” i Planinarskim društvom “Kalnik” Križevci.

Kao i svake godine, festival je obilježen inspirativnim citatima i nadahnutim izjavama, ove godine su to:

Lutajmo tamo gdje je Wi-Fi slab.

Ne putujem da pobjegnem od života, već da život ne pobjegne meni.

Nisam bio svugdje, ali mi je na popisu.

Ne čekaj da te netko tamo odvede, odvedi se sam.

Dobro društvo na putovanju čini da se put čini kraćim.

Festival u petak 11. listopada u 19:30 otvara koprivnički putopisac i visokogorac Matej Perkov pričom o planinarenju kao načinu izražavanja. Perkov ove godine slavi 30 godina svoje planinarske karijere i publici će pokušati objasniti što mu planinarenje znači i zašto su visokogorstvo i ekspedicionizam način života. Kroz prekrasne fotografije, odvest će publiku u šetnju Biokovom i Velebitom, Alpama, Kavkazom, Atlasom u Maroku i iranskim Damavandom. Potom će Emil Čančar publiku odvesti u novu priču o svom tromjesečnom volonterskom angažmanu preko Europskih snaga solidarnosti koju je nazvao Udovice, vještice i klinci u Gani.

Drugi dan festivala, u subotu 12. listopada u 19:30, Sanja i Emir Imamagić će ispričati svoju priču Ljeto u Pakistanu i Kolumbiji. Prva stanica početkom lipnja bio im je Lahore u Pakistanu, no zbog ekstremnih vrućina su pobjegli na sjever u neobične doline među najvišim planinama svijeta. Posebna lokacija do koje su se zaputili, nedaleko od autoputa Karakorum, je uspon do sjevernog baznog kampa planine ubojice Nanga Parbat. Druga stanica im je bila Kolumbija u kojoj su prošli sve od 0 do više od 5000 m nadmorske visine – španjolsku kolonijalnu arhitekturu, opuštenu karipsku obalu, plantaže kave u ugodnoj planinskoj klimi, živopisne zajednice Medellin s ožiljcima dugogodišnjeg nasilja, pa sve do glečera sjeveroistoka.

I za kraj ovogodišnjeg serijala putopisnih priča Jadranko Kučica na vodi u Južnu Koreju. “U čaroliji cvjetnih trešanja kroz parkove i hramove, bogatom povijesti, autentičnom gastronomijom, živosti roštilj-bar zabava, vulkanskim otočjem…., svakako, zemlja s najbržim razvojem kao jedan od četiri azijska tigra donosi mnoštvo čuda“, najavljuju organizatori. Sva predavanja su u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice i ulazak je slobodan.