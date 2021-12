Križevački puhači pozivaju na koncert u sportsku dvoranu

Sve je spremno za veliki godišnji koncert Gradskog puhačkog orkestra Križevci u nedjelju 19.12. u 19 sati u sportskoj dvorani OŠ Ljudevita Modeca. I ove godine dirigent Mario Komazin je sa svojim glazbenicima pripremio zanimljiv program na kojem su skladbe “Green Hills Fantasy” Thomasa Dossa, “Into the Joy of Spring” Jamesa Swearingena, glazba iz filmova i serija “Gladijator” i “Igra prijestolja” te Morriconeov “Moment for Morricone” s poznatim temama iz vesterna, drama i krimića. Dvije kompozicije izvest će i Puhački orkestar glazbene škole Alberta Štrige. Za ulazak u dvoranu potrebne su covid potvrde i maske te održavanje razmaka na tribinama.