U petak, 17. prosinca, otvorenje izložbe o križevačkom meteoritu povodom desete godišnjice pada

Snimka leta meteorita Križevci kamerom Hrvatske meteorske mreže iz Valpova koja je pomogla rekonstrukciji događaja (foto iz arhive HMM-a)

U petak, 17. prosinca nastavlja se obilježavanje desete godišnjice pada i pronalaženja meteorita Križevci, prigodnom izložbom koja prikazuje čitavu kronologiju događaja vezanih uz meteorit Križevci, od snimaka kamera Hrvatske meteorske mreže koje su zabilježile njegov let kroz Zemljinu atmosferu, pada i traganja mnogih astronoma amatera iz čitave Hrvatske za njim, do pronalaženja, analize i rezultata analize na sveučilištu u Manchesteru te registracije u službenu znanstvenu bazu podataka svih meteorita na svijetu. Posjetitelji će biti detaljno upoznati s meteoritom Križevci, pa tako i s njegovim porijeklom i sastavom, kroz niz video projekcija, izložbu fotografija i izloženog modela meteorita. Izložbu otvaraju članovi Križevačke astronomske udruge Perzeidi, i sami sudionici tih događaja koji će iz prve ruke moći posjetitelje upoznati sa svim detaljima i odgovarati na njihova pitanja.



Izložba se održava u nedavno otvorenim prostorima Kozmološkog centra na Trgu svetoga Florijana 16 (pored parkirališta iza Gradske knjižnice “Franjo Marković”), a otvara se u petak, 17. prosinca u 18 sati i moći će se razgledati do kraja siječnja sljedeće godine, ovisno o radu Kozmološkog centra, uz prethodnu najavu.

U slučaju vedrog neba ispred izložbenog prostora bit će postavljen teleskop kojim će posjetitelji moći promatrati Veneru, Saturn, Jupiter i Mjesec.



Izložbu organizira Križevačka astronomska udruga Perzeidi a odvija se u sklopu projekta Dani meteorita Križevci. Pokrovitelj projekta je Grad Križevci, a projekt su podržali i Pekarstvo Šarić i Planinarac j.d.o.o. Ulazak na izložbu je slobodan za sve posjetitelje. Dobro došli!