Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1535

Prof. Goran Vojković na Danima meteorita Križevci 26. lipnja 2025. (foto iz arhive AD Perzeidi)

U Temi Krugova slušamo drugih dvadesetak minuta drugog predavanja na Danima meteorita Križevci prošle godine, koje je održao prof. Goran Vojković 26. lipnja pod naslovom Pravo svemira: Možemo li kupiti komad Mjeseca ili dobiti koncesiju na asteroid? u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Smiješak Raine Telgemeier, na polici stripova U istom čamcu Zelbe, na odjelu beletristike Ljetni gosti Tess Gerritsen, a na stručno-znanstvenom odjelu Cijena koju plaćamo Davida Grossmana.



Na današnji datum rođeni su Bridget Fonda, Josip Voltić, Lewis Carroll, Josip Kosor, Francis Rogallo i Vladimir Stipetić, Dubrovačka Republika zabranila je trgovinu robljem na svom području, potpisan je Pariški mirovni sporazum, Dan je sjećanja na holokaust, Dante Alighieri osuđen je u odsutnosti i prognan iz Firence, Thomas Edison dobiva patent za svoju žarulju sa žarnom niti, osnovan je National Geographic Society, izdavač časopisa National Geographic, a umrli su Francis Drake, Johann Gottlieb Fichte, Endre Ady i Ingvar Kamprad.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi Nove modne prakse II: Robert Fenrich & Katarina Trpčić, o štrajku u Louvreu, te o arheološkom otkriću u Meksiku. Najavljujemo i program Noći muzeja u Gradskom muzeju Križevci u petak, 30. siječnja navečer.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo novo otkriće u vezi s crnim rupama, novu potvrdu da je Mars nekad imao veliki ocean i pripreme za put na Mjesec.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Patricka van Deurzena, Édouarda Laloa, Juana Crisóstoma Arriage, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Giuseppea Verdija, te grupa Uriah Heep, The Animatori, Pink Floyd i The Kingston Trio.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1535 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 27. siječnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.

https://radiokrizevci.hr/livestream/