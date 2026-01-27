Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1535

Ratko Matić 0
Prof. Goran Vojković na Danima meteorita Križevci 26. lipnja 2025. (foto iz arhive AD Perzeidi)
Prof. Goran Vojković na Danima meteorita Križevci 26. lipnja 2025. (foto iz arhive AD Perzeidi)
Prof. Goran Vojković na Danima meteorita Križevci 26. lipnja 2025. (foto iz arhive AD Perzeidi)

U Temi Krugova slušamo drugih dvadesetak minuta drugog predavanja na Danima meteorita Križevci prošle godine, koje je održao prof. Goran Vojković 26. lipnja pod naslovom Pravo svemira: Možemo li kupiti komad Mjeseca ili dobiti koncesiju na asteroid? u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima.

Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Smiješak Raine Telgemeier, na polici stripova U istom čamcu Zelbe, na odjelu beletristike Ljetni gosti Tess Gerritsen, a na stručno-znanstvenom odjelu Cijena koju plaćamo Davida Grossmana.

Na današnji datum rođeni su Bridget Fonda, Josip Voltić, Lewis Carroll, Josip Kosor, Francis Rogallo i Vladimir Stipetić, Dubrovačka Republika zabranila je trgovinu robljem na svom području, potpisan je Pariški mirovni sporazum, Dan je sjećanja na holokaust, Dante Alighieri osuđen je u odsutnosti i prognan iz Firence, Thomas Edison dobiva patent za svoju žarulju sa žarnom niti, osnovan je National Geographic Society, izdavač časopisa National Geographic, a umrli su Francis Drake, Johann Gottlieb Fichte, Endre Ady i Ingvar Kamprad.

U Vijestima Krugova govorimo o izložbi Nove modne prakse II: Robert Fenrich & Katarina Trpčić, o štrajku u Louvreu, te o arheološkom otkriću u Meksiku. Najavljujemo i program Noći muzeja u Gradskom muzeju Križevci u petak, 30. siječnja navečer.

U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo novo otkriće u vezi s crnim rupama, novu potvrdu da je Mars nekad imao veliki ocean i pripreme za put na Mjesec.

Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Patricka van Deurzena, Édouarda Laloa, Juana Crisóstoma Arriage, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Giuseppea Verdija, te grupa Uriah Heep, The Animatori, Pink Floyd i The Kingston Trio.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1535 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 27. siječnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.

https://radiokrizevci.hr/livestream/

Vezano
Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Mjesec, Saturn, Jupiter

Kultura

Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1534

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Jupiter u prvom planu

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Prvo i pravo zimsko promatranje

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno