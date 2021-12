Poskupljuje voda, ne zna se kad ni koliko

Križevci i okolica u sljedeće će dvije godine dobiti skoro 10 km novih i obnoviti 20 km postojećih cjevovoda, izgraditi 45 km odvoda uz 17 novih crpnih stanica, povećati broj priključaka na vodu i kanalizaciju čime bi se za stanovnike ovog kraja trebao popraviti standard i kvaliteta života. No cifra od 320 milijuna kuna, kolika je ukupna vrijednost projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci, izgleda nije konačna i sasvim će sigurno rasti, potvrđeno je to jučer na javnoj promociji projekta u centru Križevaca.

“Za sad se o tome razgovara na višim razinama, Vlada i Hrvatske vode o tome vode razgovore. Kroz naredni period vidjet ćemo kako će se stvari odvijati“, odgovorila je Kralj Brlek na naše pitanje hoće li poskupljenje građevinskog materijala i povećanje cijene građevinskih radova utjecati na ukupnu cijenu projekta. Vlada je još početkom listopada donijela Zaključak za ublažavanje posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda i pozvala sve naručitelje koji imaju ugovore sklopljene u postupcima javne nabave da zajedno s izvođačima građevinskih radova analiziraju ugovorene jedinične cijene građevinskih materijala i proizvoda za neizvršene ugovore o javnoj nabavi, kako bi utvrdili one stavke na koje je promjena cijena utjecala više od 10 posto. Kako su na križevačkom području radovi tek nedavno počeli, korekcija će, čini se, biti dosta.

“U drugoj polovici 2020. godine došlo je do snažnog porasta cijena nekih materijala na svjetskim tržištima (bakar, aluminij, čelik, plastika). Porast cijena nastavio se i u 2021. godini, a proporcionalno su se povećale i cijene gotovih proizvoda, kabela, armature, čeličnih konstrukcija, plastičnih proizvoda i dr.“, izjavio je direktor poduzeća Radnik Mirko Habijanec u Poslovnom dnevniku. Radnik je, uz Zagorje gradnju, izvođač radova na svim aglomeracijama u županiji, a Habijanec predlaže da rizike u realizaciji investicija ravnomjerno podijele građevinske tvrtke, javni naručitelji i investitori. Europska unija iz Kohezijskog fonda projekt sufinancira s nešto manje od 180 milijuna kuna, a tko će podmiriti eventualne razlike između konačne i ugovorene cijene, još nije jasno. No sad je već sigurno da će cijena vode u Križevcima poskupjeti, potvrdio je to i zamjenik gradonačelnika Danije Šaško.

“Poskupljenje će ići u skladu sa studijom izvodljivosti, kako je pokazala za cijeli projekt aglomeracije Križevci“, rekao je Šaško. Od kad će Križevčani plaćati skuplju vodu i za koliko – još nije poznato.