U gradu zapinje, a u okolici vodovod skoro gotov

Vodovod kroz sela sjeveroistočnog dijela grada Križevaca, od Mičijevca do Vojakovca i Križevačkog Ivanca skoro je gotov, potvrdila je to jučer direktorica Vodnih usluga Helena Kralj Brlek obilazeći radove u Vojakovcu. Ondje se gradi vodovodna mreža, a od dionice duge 17.5 km, od prošlog ljeta dosad je završeno već skoro 16 km. “Radovi idu jako dobro i uskoro će se privesti kraju. S obzirom na to da je za ovu godinu najava duljeg sušnog perioda, namjera nam je cjevovode što prije pustiti u funkciju kako bi mještani mogli dobiti zdravstveno ispravnu vodu“, rekla je direktorica. Naime, ova naselja dosad nisu imala javni vodovod i tek sad će se, kad se izgradi preostalih kilometar i pol cijevi, na njega priključiti. Ovo je najbolji mogući primjer svrhe i opravdanosti Nacionalnog programa oporavka i otpornosti u smislu zadovoljenja potrebe građana za vodom, naglasio je zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić.

“Riječ je o sinergiji svih uključenih, ali važno je naglasiti da je izvođač radova jako ozbiljno shvatio ovaj projekt i kroz mjesec, dva će ovu dionicu završiti. Novac iz NPOO se mora iskoristiti do kraja 2025. i kamo sreće da su svi projekti, naručitelji i izvođači ovakvi“, dodao je Vukmirić. Radove izvodi tvrtka Le-grad iz Graberja Ivanečkog, a osim ove dionice dobili su i onu na Kalniku gdje će se rekonstruirati magistralni cjevovod, što je neophodno kako bi se smanjili gubitci u vodoopskrbnoj mreži. Ondje je zahtjevniji teren, ali od 8.7 km i tamo su već napravili više od tri kilometra, potvrdila je direktorica Vodnih usluga.

“Kao većinskom vlasniku Vodnih usluga bitno nam je da ovaj projekt dobro napreduje, naravno uz itekako značajnu podršku prvenstveno Hrvatskih voda, na kojoj još jedanput zahvaljujem i gospodinu Vukmiriću. Ovaj primjer je najbolji dokaz koliko se značaj i povjerenje koje imamo s državne strane mogu pretočiti u konkretne projekte kad mi odradimo sve ono što treba“, poručio je gradonačelnik Mario Rajn.

Ova dionica dio je EU projekta koji je sufinanciran iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka i rekonstruirat će se i izgraditi vodoopskrba i odvodnja na uslužnom području Vodnih usluga. Ukupna vrijednost ugovora je 13.5 milijuna eura i u to ulaze radovi na magistralnom cjevovodu od Vratna preko Kalnika do Deklešanca, crpna stanica Fodrovec te sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode.