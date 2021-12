Svjetsko rukometno prvenstvo: Fantastična partija Larisse Kalaus u porazu protiv Japana

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u utakmici 3. kola grupne faze na Svjetskom prvenstvu izgubila je od Japana. Bio je ovo izravan dvoboj za drugo mjesto u kojem se odlučivalo o tome koja će reprezentacija prenijeti dva boda u narednu fazu, a nažalost uspješnije su bile protivnice.

Utakmica Hrvatica i Japanki imala je dramatičnu predigru jer su čak tri hrvatske reprezentativke bile pozitivne na koronavirus, stoga je nekoliko sati uoči bitnog dvoboja izbornik Nenad Šoštarić ostao bez dvije igračice iz početne postave – Ćamile Mičijević i Dore Krsnik, kao i bez Ivane Dežić.

No, to kao da je probudilo poseban inat kod naših igračica, koje su iznimno požrtvovno odigrale 60 minuta u skraćenoj rotaciji, a dobar dio utakmice imale i prednost. Na ulasku u zadnih 10 minuta Hrvatska je imala tri gola prednosti, no tada su energetski pale i Japan je velikom serijom stigao do vrijedne pobjede. Otegotna okolnost je po naše igračice bila činjenica da su čak četiri igračice iz polja odigrale svih 60 minuta, što je moralo rezultirati padom u završnici dvoboja.

Uvjerljivo najbolja u redovima Hrvatske bila je Larissa Kalaus. Križevčanka je sa šest golova i šest asistencija bila najbolji pojedinac Hrvatske u oba navedena statistička pokazatelja