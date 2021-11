Tomislav Maslić uoči premijere filma 50 godina KK Radnik: „U tri mjeseca snimili smo trajni zapis klupske povijesti”

Košarkaški klub Radnik Križevci nastavlja s obilježavanjem 50. obljetnice osnivanja kluba. Nakon što su ljetos upriličili pravi spektakl odigravši osam utakmica u jednom danu na vanjskom terenu pored legendarne gimnazijske dvorane, gdje su okupili sve generacije koje su prošle kroz klub, vodstvo kluba predvođeno sportskim tajnikom Tomislavom Maslićem odlučilo se na dodatan korak i snimljen je dokumentarni film koji će sumirati prvih pola stoljeća kluba.

Povodom premijere filma kontaktirali smo Tomislava Maslića, koji je začetnik ideje o snimanju dokumentarca.

“U suradnji s Televizijom Križevci osmišljen je dokumentarni film “50 godina KK Radnik” gdje kroz različite ere želimo prikazati presjek događanja u klubu od samih početaka, ali i dati svojevrstan pogled u budućnost. Ideja je bila ostaviti trajni zapis povodom okrugle obljetnice. Prvo smo razmišljali o monografiji, no to je u ovom trenutku bilo izvan naših financijskih okvira i nakon obilježavanja 50 godina kluba s osam utakmica u lipnju, zaključili smo kako bismo mogli napraviti nešto u digitalnom obliku”, objašnjava nam Tomislav Maslić kako je došlo do ideje snimanja filma, a zatim nastavlja o tome kako je teklo snimanje:

“Na filmu smo radili od kolovoza do studenog, otprilike oko tri mjeseca. Najzahtjevniji dio bilo je prikupljanje videozapisa, fotografija, statističkih podataka iz klupske povijesti, a tu se posebno moram zahvaliti Alanu Blaškoviću, bivšem igraču i sadašnjem sucu. On je povodom 40. obljetnice kluba prikupio brojne materijale, a 10 godina kasnije nam ih je sve velikodušno ustupio i pomogao pri realizaciji dokumentarca. Uz njega, profesor Ante Tomas nam je također ustupio mnoštvo slika i materijala”.

S obzirom na to da dokumentarac traje sat vremena, bilo je vrlo izazovno obuhvatiti 50 godina povijesti u tek nešto više minuta od toga.

“Film traje 60 minuta i nemoguće je bilo pokriti sve važne igrače, djelatnike iz povijesti kluba, tako da smo najviše pažnje odlučili dati onima kojima je bilo najteže i koji su bili pioniri košarke u Križevcima – generaciji 1971. Kroz taj dio čut ćete brojne anegdote, sjećanja i emocije ljudi koji su djelovali u klupskim počecima.”

Budžet za snimanje bio je vrlo ograničen, tako da je konačan rezultat plod entuzijazma i želje da se klubu i gradu podari prvi dokumentarac o nekom sportskom kolektivu u Križevcima. “Zahvalio bih se Matiji Kolariću s Televizije Križevci koji je veliki fan košarke, tako da je on kroz taj motiv dosta vremena uložio u snimanje filma.”

Premijera filma za goste kluba održat će se sutra u Kinu Križevci, dok će dan kasnije film moći pogledati igrači iz mlađih klupskih kategorija i njihovi roditelji, a pripremamo i prigodne blagdanske poklone za djecu iz kluba.

Planiraju se i projekcije za javnost, no o tim će detaljima klub izvijestiti naknadno.