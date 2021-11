Križevčani ulažu u svoje znanje – počele radionice informatičkog opismenjavanja

Šestero Križevčana probilo je led i otvorilo seriju radionica informatičkog opismenjavanja odraslih koje pod nazivom “SPARK 50+” zajednički provode Udruga P.O.I.N.T. i Pučko otvoreno učilište u sklopu projekta SPARK, koji financijski podupire Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

“Došla sam utvrditi svoje znanje i naučiti nešto novo. Imam kćeri školarke i moram biti informirana i u toku, a i njima ponekad treba nešto uskočiti oko tableta i računala pa želim što više naučiti kako bih im mogla pomoći“, otkrila nam je Davorka.

“Svijet ide dalje, tehnologija napreduje i mi se moramo tome prilagoditi. Danas je moguće izvaditi dokumente od kuće, iz svog doma preko računala, kao i plaćati račune i još puno toga. Želim naučiti kako se koristiti tim uslugama“, rekla nam je gospođa Snježana. Ovim programom nastoji se podići digitalna pismenost osoba zrele dobi te smanjiti međugeneracijski jaz u pitanju upotrebe tehnologija.

“Sadržaj radionica prilagodit ćemo predznanju polaznika i otvarati teme koje su njima zanimljive i potrebne – pretraživanje interneta, pisanje mailova, snalaženje na pametnim telefonima, korištenje sustava eGrađani“, rekao nam je voditelj prvog serijala predavanja mr. sc. Hrvoje Belani.

Prvi ciklus radionica je popunjen, ali prijave su i dalje otvorene za sljedeće cikluse i to u Pučkom otvorenom učilištu na broj 091/ 1720-120 radnim danom do 15 sati. Radionice će se održavati subotom od 9 do 10:30 u učionici POU, sva oprema je osigurana, a nakon Hrvoja Belanija predavačku ulogu preuzima Zoran Kovač.

Projekt SPARK – “Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca” provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. Trajat će dvije godine i ukupna vrijednost mu je 2.907.579,89 kuna.