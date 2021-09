Vozač u centru Križevaca u 15.45 sati napuhao 2,39 promila

Tijekom vikenda, od 10. do 13. rujna 2021. godine na području Policijske uprave koprivničko-križevačke zabilježeno je šest prometnih nesreća od čega dvije prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. U nesrećama su dvije osobe ozlijeđene pri čemu je jedna osoba lakše ozlijeđena dok će se za drugu osobu ozljede biti poznate po zaprimanju liječničke dokumentacije.

Uzroci događanja prometnih nesreća bili nepropisno skretanje vozača osobnih automobila u kombinaciji s nepropisnim uključivanjem u promet vozača bicikala (2), vožnja na nedovoljnoj udaljenosti prilikom vožnje u slijedu (2) i nepropisno kretanje kolnikom. Jednu prometnu nesreću izazvao je vozač traktora pod utjecajem alkohola. Zabilježene su dvije prometne nesreće u kojima su ozlijeđeni vozači bicikala, koji su svojim nepropisnim kretanjem pridonijeli događanju prometnih nesreća.

Sankcionirano je 288 prometnih prekršaja od čega 31 prekršaj upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, prekršaj odbijanja ispitivanja alkoholiziranosti, prekršaj odbijanja ispitivanja prisutnosti droge u organizmu, 149 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 33 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i pet prekršaja nepropisnog korištenja mobitela.

Tijekom provedbe pojačanog nadzora jedan vozač je bio uhićen, a jedan vozač je bio smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstava.

Najveća brzina kretanja vozila utvrđena je u nedjelju, 12. rujna, u 9.27 sati, u Ulici Stjepana Radića u Budančevici kada je vozač upravljao osobnim automobilom krećući se brzinom od 116 kilometara na sat iako je na rečenoj dionici državne ceste broj 2 brzina kretanja vozila ograničena na 70 kilometara na sat.

Ističemo i vozača koji je u nedjelju, 12. rujna, u 10.34 sati, u Velikoj Mučnoj upravljao osobnim automobilom krećući se brzinom od 115 kilometara na sat iako je na rečenoj dionici državne ceste broj 41 brzina kretanja vozila ograničena na 60 kilometara na sat.

Najveća koncentracija alkohola zabilježena je u nedjelju, 12. rujna, u 18.10 sati, u Ulici Mihovila Pavleka Miškine u Đelekovcu, kod 55-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 3,19 promila upravljao biciklom. Vozač je isključen iz daljnjeg prometovanja.

Ističemo i 57-godišnjeg vozača koji je u petak, 10. rujna, u 15 sati, u Kalničkoj ulici u Križevcima upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od 2,48 promila. Vozač je isključen iz daljnjeg prometovanja.

Velika koncentracija alkohola utvrđeno je i u nedjelju, 12. rujna, u 15.45 sati u Zagrebačkoj ulici u Križevcima kada je 65-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 2,39 promila. Vozač je bio uhićen na mjestu počinjenja prekršaja.

Tijekom pojačanog nadzora prometa u prometa nisu zatečeni recidivisti.

Tijekom pojačanog nadzora prometa vikendom izvršen je nadzor 49 mladih vozača. Mladi vozači su počinili 17 prometnih prekršaja od čega pet prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola (0,00 do 0,50 g/kg – 1; 0,50 do 1,00 g/kg – 3, iznad 1,50 g/kg – 1), četiri prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, dva prekršaja nepoštivanja značenja prometnog znaka, dva prekršaja nepropisnog kretanja kolnikom, prekršaj nepropisnog korištenja mobitela, prekršaj odbijanja ispitivanja na droge, prekršaj naglog povećanja brzine pri čemu je došlo do proklizavanja kotača te jedan prekršaj upravljanja vozilom za koje je isteklo važenje prometne dozvole i police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Ističemo zaticanje 23-godišnjeg vozača koji je u nedjelju, 12. rujna, u 00.10 sati U Dugoj ulici u Koprivnici zatečen kako upravlja osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,68 promila, pri čemu se nepropisno kretao kolnikom i nije bio vezan sigurnosnom pojasom. Vozač je testiran preliminarnim uređajem za detekciju droga kojom prilikom je došlo do pozitivne reakcije na drogu kokain, nakon čega se odbio podvrći uzimanju uzoraka krvi i urina radi vještačenja istih na prisutnost droge u organizmu. Vozač je bio smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstava.