[FOTO] Tradicionalno Martinje u Križevcima humanitarno za „Maslačak“

Manifestacija koja svake godine okuplja brojne vinare, vinoljupce i ljubitelje dobre zabave iz cijele regije, ove se godine odvila odvojeno od već održanog Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, kao i na novoj lokaciji, u križevačkom restoranu „Zlatna dolina“. Organizatori su 18. Velike martinjske špelancije – županijskog Martinja, održanog u petak, 7. studenog 2025. godine, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije i Koprivničko-križevačka županija, uz podršku Grada Križevaca.

Okupljene su pozdravili predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“ Križevci Slađana Sekušak, predsjednik Udruge „Bilikum“ Denis Maksić, pomoćnica direktora županijske Turističke zajednice Kristina Sočev, križevački gradonačelnik Tomislav Katanović te zamjenik koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn, dok je manifestaciju službeno otvorio potpredsjednik Sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.

Program je započeo redovitom godišnjom Vinodom, okupljanjem pedesetak martinjskih meštara iz čitave županije. Nakon svečanog krštenja mošta, sudionici su uživali u degustaciji vrhunskih vina domaćih vinara te gostiju iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Bogat martinjski meni, uz veselu atmosferu i duh Križevačkih statuta dodatno su obogatili večer, a prikupljene donacije namijenjene su Udruzi „Maslačak“. U programu su sudjelovali poznati novinar i bloger Ribafish te food blogerica Kasandra Draganić.

Napomena: fotografije su preuzete s Facebook stranice Koprivničko-križevačke županije, a autorstvo su portala ePodravina.hr (foto: Ivan Brkić).