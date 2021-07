Zahtjevi za izdavanje e-osobne iskaznice zaprimaju se do četvrtka, 29. srpnja 2021. do 15 sati

Od ponedjeljka, 2. kolovoza 2021. godine zaprimaju se zahtjevi za izdavanje elektroničkih osobnih iskaznica 2. generacije koje će sadržavati i biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice.



Naime, Uredba (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje počinje se primjenjivati 2. kolovoza 2021. godine te stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici (Narodne novine, broj 144/20.), koji je donesen radi provedbe navedene Uredbe.



U svrhu izrade novih osobnih iskaznica 2. generacije potrebne su kompleksne nadogradnje tehničkih i proizvodnih sustava AKD-a, kao ovlaštene pravne osobe za tehničku izradu osobnih iskaznica te je potrebno implementirati nova poslovna i sigurnosna pravila na sustavu.



Nadogradnja tehničkih i proizvodnih sustava Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD) za izradu osobnih iskaznica 2. generacije odvijat će se od 30. srpnja do 1. kolovoza 2021. godine.



Građanima je stoga omogućeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje elektroničkih osobnih iskaznica 1. generacije najduže do četvrtka, 29. srpnja 2021. godine do 15 sati, dok u petak 30. srpnja 2021. godine građani neće moći podnijeti zahtjev za izdavanje osobnih iskaznica, ali će moći preuzimati izrađene osobne iskaznice.