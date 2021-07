Svakog tjedna cijepljenje bez prethodne najave, može se birati između tri vrste cjepiva

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije nastavlja s daljnjim planiranjem i organiziranjem akcija cijepljenja pa je tako od ovog tjedna u prostorima bivše COVID ambulante u Domu zdravlja KKŽ u Koprivnici započela ljetna shema cijepljenja protiv bolesti COVID-19.

Termini koji su na raspolaganju svakog tjedna:

Ponedjeljkom od 15 do 18 sati (cjepivo Pfizer)

Srijedom od 15 do 18 sati (cjepivo Moderna)

Subotom od 08 do 12 sati (cjepiva Pfizer i Janssen)

Na cijepljenje je potrebno donijeti zdravstvenu i osobnu iskaznicu radi evidencije, a cijepljenje je i dalje moguće kod obiteljskih liječnika.

Stožer civilne zaštite KKŽ poziva građane da se i dalje pridržavaju svih epidemioloških mjera koje su na snazi jer samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.