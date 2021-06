Danas na Crosscity Bucketsu: Predstavljanje knjige o Draženu Petroviću, pub kviz i projekcija filma o Dariju Šariću

Danas počinje 9. izdanje Crosscity Bucketsa, najpopularnijeg Fiba 3×3 hakl turnira u ovom dijelu Hrvatske. Prvi dan turnnira nosi prigodan naziv Kids Day, a pratit ćemo turnire dječaka do 13 godina i djevojčica do 16 godina. Za kraj sportskog dijela dana, na programu je Old School 3×3 turnir u kojem će se obračunati brojni hakleri s križevačkih terena, a za očekivati je da ovaj turnir privuče brojan interes publike.

Bogat će biti i program koji će se tijekom cijelog dana odvijati uz teren kod gimnazijskog igrališta. Prije svega, danas kreće oslikavanje murala u čast legendarnom Draženu Petroviću, a mural će biti završen i predstavljen sutra. Prigodno, održat će se i promocija knjige ‘Godine zmaja: Dražen – nikad ispričana priča’. Na tribini povodom predstavljanja knjige sudjelovat će i Marjan Crnogaj, jedan od autora.

U večernjim satima, točnije od 20 sati, organizirat će se projekcija dokumentarnog filma Uvik isto, koji prati NBA igrača Darija Šarića pri povratku u svoj rodni Šibenik tijekom ljetnih mjeseci i zasluženog godišnjeg odmora. Projekcija će se održati na open air livadi pored igrališta.

Kao šećer na kraju prvog dana turnira organizatori najavljuju kviz košarkaške tematike, koji će voditi Dominik Varga i Dorian Rogović iz Bjelovara. Kotizacije nema, za najbolje timove osigurane su nagrade, broj timova je ograničen, a prijaviti se možete mailom na info@ulica.hr. Dovoljno je poslati naziv tima, imena do četvero članova i kontakt broj telefona.