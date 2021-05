Dio Križevaca i okolice danas će biti bez struje

Hrvatska elektroprivreda objavila je kako će danas nekoliko križevačkih ulica biti bez struje, kao i okolni Mali Rašćani, koji će u cijelosti biti bez struje. Konkretno, do prekida u isporuci električne energije doći će u sljedećim ulicama i to od 8:30 do 14 sati:

Frankopanska od broja 24 – 26,

Zakmardijeva od broja 12 – 22,

Tadije Smičiklasa br. 2,

Franje Račkoga od brojeva 1 – 5 i od 2 – 24

Pored toga, od 9 do 14 bez struje će biti svi kućni brojevi u Malim Raščanima.

U slučaju lošeg vremena radovi će biti odgođeni, ali ako je vjerovati vremenskoj prognozi, ona će ići u korist izvođaču radova.