Sljedeći tjedan ‘Vuzem u Križevcima’, donosimo bogat program

Sljedećeg tjedna u Križevcima počinje održavanje „Vuzema u Križevcima“. Riječ je o nizu događanja koji će se odvijati u tjednu prije i poslije Uskrsa u skladu s epidemiološkim mjerama, a sve kako bi se očuvala dugogodišnja tradicija i običaji te društveni život građana unatoč ovim nezahvalnim uvjetima uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

U tjednu prije Uskrsa najmlađi sugrađani moći će se uključiti u traženje skrivenih uskršnjih pisanica, a za sve nalaznike osigurat će se prigodne nagrade koje će pripremiti Grad Križevci, Gradsko društvo Crvenog križa i Križevačke čipkarice.

Gradski muzej Križevci i Grad Križevci pripremaju natjecanje za sve zaljubljenike vuzmice. Svatko će moći objaviti fotografiju svoje vuzmice te sudjelovati u natjecanju putem Facebook stranice Gradskog muzeja, pobjednika očekuje i prigodna nagrada. Fotografije vuzmica moći će se dostavljati od 29. ožujka pa sve do 5. travnja.

Na sam Veliki petak Grad Križevci tradicionalno organizira podjelu ribica, no ovog puta zbog sprječavanja širenja bolesti COVID-19 te u skladu s epidemiološkim mjerama, ribice će unaprijed biti zapakirane te će građani moći uzeti besplatne lunch pakete i ponijeti svojim kućama. Podjela ribica bit će od 10,00 sati kod paviljona.

Građanima će se pružiti mogućnost za dobro djelo ovog Uskrsa i to kroz događanje „Udomi ovog Uskrsa“. Naime, trenutno se u azilu nalazi 30-ak napuštenih pasa s područja Križevaca koji traže dom, pa će se ovim događanjem građanima omogućiti druženje s napuštenim psima i prilika da na licu mjesta udome psa i to također na Veliki petak od 9,00 do 12,00 sati u centru grada.

Udruga „Maslačak“ Križevci pripremila je uskrsne ukrase koje će građani moći pogledati ili kupiti na Veliki petak kod Gradske tržnice u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

Vuzmica se veže uz temu uskrsnih običaja. Običaj paljenja uskrsnog krijesa na području Križevaca, i osobito u selima podno Kalnika, i danas je vrlo živ. Primjerak jedne vuzmice, visine 110 cm, nalazi se u stalnom postavu Gradskog muzeja Križevci, a izradili su je učenici Srednje gospodarske škole Križevci. Ovu godinu pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Križevci ponovno su pokrenuli inicijativu izrade vuzmice u vlastitom aranžmanu s obzirom na tradiciju koju su njegovali duži niz godina. Vuzmica će se upaliti u večernjim satima na Veliku subotu, a kako epidemiološke mjere ne dozvoljavaju okupljanje, zainteresirani se pozivaju da prate paljenje vuzmice u virtualnom prijenosu putem društvenih mreža Grada Križevaca. Napravljenu vuzmicu možete već od danas slobodno vidjeti ispod vatrogasnog doma.

I ove će se godine na Strossmayerovom trgu postaviti pisanica ukrašena Križevačkom čunčanom čipkom koju će pripremiti Križevačke čipkarice, a novost će biti postavljeni kutak za slikanje za naše najmlađe sugrađane.

Iz Grada pozivaju građane da poprate ova događanja, no prije svega, brinu o svom zdravlju i o zdravlju drugih.

Organizatori zadržavaju pravo izmjene i dopune te otkaza programa u skladu s preporučenim epidemiološkim mjerama i drugim opravdanim razlozima, a o čemu će se pravodobno izvijestiti javnost.