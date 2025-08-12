Kantar novo trenersko pojačanje u KK Radnik

Križevački košarkaš, sudac i opunomoćenik na ligama i natjecanjima Željko Kantar novo je trenersko pojačanje u Košarkaškom klubu Radnik, objavljeno je jutros na klupskim stranicama društvenih mreža. Od ove sezone vodit će selekcije M11 te mlađe djevojke Z11 i Z13.

Željko je košarkašku priču započeo još 1985. godine kao klinac u dresu KK Radnik, prošao je sve klupske kategorije, a nakon igračke karijere, svoje znanje prenosio je mladim igračima. Od 1996. do 2016. djelovao je kao košarkaški sudac državnog ranga. Posljednjih godina aktivan je kao opunomoćenik na ligama i natjecanjima pod ingerencijom HKS-a, a sada se vraća na parket u ulozi trenera KK Radnik.

Potrebu za još jednim trenerom, klub ima već duže vrijeme, no s odlukom nisu žurili jer su željeli pronaći pravu osobu. Sada, s dolaskom šestog trenera, zaokružuju svoju trenersku ekipu, objašnjava direktor i tajnik kluba Tomislav Maslić.

“Željko dolazi s određenim iskustvom u radu, a njegova strast i vještine posebno dolaze do izražaja u radu s najmlađima upravo ondje gdje nam je pojačanje i bilo najpotrebnije. Njegovim dolaskom, trener seniora moći će se u potpunosti posvetiti samo toj selekciji, dok se ujedno otvaraju dodatne mogućnosti za razvoj ženske košarke u našem klubu. Ovo je, također, priprema za prelazak na jednosmjensku nastavu u većini naših škola, kad očekujemo bolje prilike i za termine za rad klubova“, kaže Maslić.

Tijekom jeseni, Kantar će svoje znanje formalizirati kroz program edukacije osposobljavanje i usavršavanje trenera u Centru za izobrazbu u košarci, u skladu s današnjim standardima, tako da će klub prve turnire dočekati potpuno spreman, poručuju iz kluba uz dobrodošlicu novom treneru.