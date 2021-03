Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Stručno znanstveni odjel

HRVATSKE PLANINE / Alan Čaplar. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2020.

Priručnik HRVATSKE PLANINE na jednome mjestu otkriva najljepše, najznačajnije i najizazovnije planine Lijepe Naše

Hrvatska je srednjoeuropska i mediteranska zemlja, istodobno i planinska i nizinska, primorska i kontinentalna, ljepotom jedinstvena, a brojnošću i raznolikošću prirodnih fenomena jedna od najbogatijih u Europi. Posebno mjesto na zemljovidu Hrvatske svakako imaju naše planine. Iako se ne ističu visinom svojih vrhova, a ima među njima gora i brda posve beznačajne visine, nije pretjerano reći da malo koja zemlja na svijetu ima tako lijepe i zanimljive planine. Vidici na more, slikovite šume i livade, impresivne stijene, nasljeđe povijesti i mnogo drugih pojava i fenomena mogu se obilaziti godinama i desetljećima a da istraživanje nikada ne postane dosadno ili bude iscrpljeno.

Najviše hrvatske planine pripadaju Dinarskom gorju, tipičnom području dubokoga krša s oštrim krškim oblicima, oskudicom vode, zanimljivom vegetacijom i razmjerno surovom klimom. Protežu se smjerom sjeverozapad-jugoistok u nekoliko usporednih nizova, koji počinju s otočnim planinama. Dinaridi su svojom visinom i duljinom oštar zid prodoru mediteranskih utjecaja u unutrašnjost. Planine kontinentalne Hrvatske posve su drukčije. Njihov smjer pružanja nije jedinstven, ali se nigdje ne podudara s dinarskim. Mahom su stare geološke građe, blažih strmina, razmjerno niske te bogate vodom i vegetacijom. Imaju brojne vodne tokove koji su kroz stoljeća usjekli duboke doline i tako stvorili šarolik reljef. Uglavnom su pokrivene šumom, a osobito su zanimljiva ona mjesta na kojima se javljaju slikovite stijene, duboki kanjoni i pitome livade.

Beletristika

GRAND HOTEL EUROPA: ROMAN / Ilja Leonard Pfeijffer; s nizozemskoga preveo Radovan Lučić. – Zagreb: V.B.Z., 2020.

Radnja ovog impresivnog romana, koji osvaja, izaziva, iritira, zabavlja te naposljetku ostavlja čitatelja potpuno preneražena, počinje dolaskom pripovjedača u luksuzan, ali zapušten Grand Hotel Europa. U njemu se odlučio privremeno smjestiti nakon neuspjeha ljubavne veze s povjesničarkom umjetnosti Clio, s kojom je bio započeo strastven ljubavni odnos u Genovi i s kojom je potom otišao živjeti u Veneciju. Ondje, u hotelu koji svojim labirintskim prostorima i živopisnim gostima podsjeća na poznate hotele iz svjetske književnosti, pripovjedač rekonstruira zanosnu „priču o ljubavi u doba masovnog turizma“. Istodobno ga sve više oduševljavaju misteriji Grand Hotela Europa, osobito sudbine fascinantnih likova koji u njemu obitavaju, a koji kao da dolaze iz nekih galantnijih vremena. U međuvremenu ta njihova oaza, naoko zamrznuta u vremenu, postaje žrtvom napredujuće globalizacije…

Grand Hotel Europa majstorski je napisan roman glasovitog nizozemskog pisca Ilje Leonarda Pfeijffera o Starome kontinentu, na kojemu se nakupilo toliko prošlosti da više nema mjesta za budućnost i gdje se kao najrealnija perspektiva nudi iskorištavanje te prošlosti u obliku turizma. Riječ je o dramatičnom i liričnom djelu o europskom identitetu, nostalgiji i završetku jedne ere. Koliko god možda uznemirujuća, ovo je njegova najbolja knjiga dosad.

Dječji odjel

CESTA DO SNA / Mia Dimšić. – Zagreb: Media bar: Croatia records, 2021.

Cesta do sna priča je o jednoj posve (ne)običnoj djevojci iz Osijeka, o tome kako je postala jedna od najvećih hrvatskih glazbenih senzacija nove generacije. U svojem prvijencu pop-country zvijezda Mia Dimšić prisjeća se sretnog djetinjstva u osječkoj Retfali, dječje opsjednutosti Vesnom Pisarović, sportskih neuspjeha, putovanja s folklornim ansamblom i glasovitih tamburijada u njezinoj obiteljskoj kući te na jednostavan, a ipak izvanredno pronicljiv način govori o izazovima odrastanja, svojim glazbenim počecima, inspiraciji i skladanju, trudu koji je potreban da bi se uspjelo na glazbenoj sceni… Priča je to o važnim životnim lekcijama te ljudima koji su joj obilježili život – od roditelja, prve ljubavi, prijatelja i menadžera Damira Bačića do osoba koje cijeni na hrvatskoj estradi. Jedna je od njih i rock-veteran Jurica Pađen, čovjek koji ju je upoznao sa sinkronicitetima, naizgled nevjerojatnim sretnim slučajnostima koje joj pokazuju i dokazuju da je na pravom putu, a Mia ih primjećuje još odmalena. Dok Jurica Pađen kaže sinkroniciteti, Mia kaže Gospodin Život, visoki gospodin s cilindrom, koji joj se u jednom trenutku naklonio i rekao: „Ti zamišljaj, ja ispunjavam.“

Knjige za mlade

TIKTOK BOOK / Velimir Grgić, Andrea Kučiš. – Zagreb: Media bar, 2020.

TikTok je instaliran na čak milijardu i pol mobitela, a aktivno ga koristi više od 800 milijuna ljudi!

U knjizi su predstavljene najveće zvijezde, trendovi, izazovi, ključni pojmove i hashtagovi TikToka.

Kako je i zašto rođen baš u Kini, zašto su ga u SAD-u željeli zabraniti i u tome nisu uspjeli, kako se njime služe svjetske glazbene zvijezde?

U knjizi donosimo i Malu školu TikToka, praktični savjetnik kako se aplikacija učinkovito koristi i kako da video materijale korisniika vide – milijuni ljudi!