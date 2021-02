(VIDEO) 400 Turaka stiglo u Križevce, dolazi ih još 300. Evo njihovih dojmova o našem gradu

Puno se o dolasku turskih radnika u Križevce posljednjih mjeseci pisalo i pričalo, a sada smo to konačno i dočekali. Ukupno 400 turskih radnika, koji su zaposleni na izgradnji drugog kolosijeka i obnovi postojećeg na relaciji od Križevaca do granice s Mađarskom, smjestili su se u naselju izgrađenom u poslovnoj zoni Gornji Čret.

Prethodno je na Gradskom vijeću Grada Križevaca donesena odluku o davanju u zakup građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Gornji Čret u korist tvrtke Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S., koja je na spomenutoj lokaciji izgradila privremeni dom za radnike iz Turske. Cengiz je, prethodno, ugovorom se obvezao izraditi projektu dokumentaciju, ishoditi dozvole, te izgraditi svu prometnu i komunalnu infrastrukturu sukladno Projektnom zadatku, te vrijednost koju Grad dobiva takvim projektom višestruko premašuje potencijalnu naknadu za pravo građenja koju bi Grad dobio (0.25 kn/m2+PDV). Valja napomenuti da će se sva infrastruktura nakon izgradnje predati u vlasništvo Gradu Križevcima i ovlaštenim distributerima, a nakon isteka zakupa poduzetnik se obvezuje vratiti zemljište u prvobitno stanje.

No, vratimo se dolasku 400 turskih radnika u naš grad. Priča je to koja je imala značajan odjek u javnosti podno Kalnika, a zaintrigirala je i medije van okvira našeg grada i županije. Tako je priču iz Gornjeg Čreta snimila RTL Televizija i to za popularnu emisiju RTL Direkt. Ujedno su najavili da će pored već pristiglih 400, u Križevce stići još 300 turskih radnika.