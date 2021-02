Fiba 3×3 Crosscity Buckets u suradnji s KK Radnik uvodi Kids Day, Kandžija ambasador turnira

Udruga „Ulica, To Smo Mi“ i KK Radnik Križevci objavljuju partnersku suradnju koja kreće s 9. izdanjem FIBA 3×3 turnira Crosscity Buckets koji će se održati 25. i 26. lipnja u Križevcima.

“Veliko nam je zadovoljstvo najaviti 9. izdanje FIBA 3×3 turnira Crosscity Buckets koji će ove godine dobiti i Kids Day u partnerstvu s košarkaškim klubom Radnik. Osim turnira za tzv. profesionalne ekipe, dan ranije održat ćemo turnir za dječake i djevojčice, a u tome će nam pomoći iskustvo i omladinski pogon KK Radnika čije se novo vodstvo vrlo aktivno angažiralo oko strateškog razvoja kluba i promocije prema mladima ” – poručuje Admir Sinani, predsjednik udruge Ulica, To Smo Mi.

KK Radnik nedavno je održao skupštinu kluba gdje je za novog Predsjednika kluba izabran bivši igrač Dominik Nervo, a poziciju Tajnika preuzeo je još jedan klupski igrač Tomislav Maslić koji je inicirao prirodnu suradnju kluba i udruge na košarkaškim projektima. KK Radnik predstavio je novi vizualni identitet kluba povodom 50. obljetnice kluba u 2021. godini, a novo vodstvo najavljuje mnoštvo aktivnosti u radu s mladima i stabilizaciju prve momčadi.

„Preuzeli smo klub s ambicijom da napravimo ozbiljan iskorak u radu s mladima, kroz par godina želimo povećati omladinski pogon, educirati nove trenere, biti aktivniji i vidljiviji u lokalnoj zajednici i na kraju krajeva – želimo što više djece i mladih koji se bave sportom. U suradnji s udrugom Ulica i njihovim turnirom, vidim veliki potencijal da napravimo ljetni košarkaški praznik u Križevcima“ – istaknuo je predsjednik kluba Dominik Nervo.

Udruga „Ulica, To Smo Mi“ osnovala se u siječnju ove godine s ciljem promocije ulične kulture i rekreativnog sporta, a za predsjednika je izabran Admir Sinani. Tajnik udruge je Stjepan Benković, a članovi Upravnog odbora još su Dejan Hrlec, Tomislav Maslić i Ivan Mušlek. Iako je turnir Crosscity Buckets njihov najveći projekt, iz udruge najavljuju još pregršt ideja, projekata i sadržaja kojim planiraju oplemeniti lokalnu zajednicu.

„U finalnoj je fazi izrada spota za Crosscity Buckets turnir u suradnji KK Radnik i udruge Ulica, glavni i odgovorni čovjek za spot je naš ambasador turnira Kandžija, u njemu će sudjelovati mnogo križevačkih lica i jako se veselimo tom projektu koji ćemo uskoro predstaviti“ – izdvaja Tomislav Maslić kojeg s poznatim hrvatskim hip hop izvođačem veže prijateljstvo i ljubav prema košarci još iz školskih dana u Osijeku.

FIBA 3×3 turnir Crosscity Buckets održat će se u Križevcima u petak i subotu, 25. i 26. lipnja, unazad osam godina izgradio je reputaciju vrhunskog urbanog događaja koji njeguje kulturu ulice (pod sloganom „Ulica, To Smo Mi) u kojoj veliku ulogu igra uključivanje lokalne zajednice u društveni život grad, a poseban iskorak napravljen je na sportskom planu s obzirom da je turnir ugostio reprezentaciju Hrvatske te Bosne i Hercegovine kao i najjače domaće timove na turniru koji se igra po službenim FIBA 3×3 pravilima, u sportu koji je novopečeni pripadnik Olimpijskih igara.

Kako je to izgledalo prošle godine, možete vidjeti na Ulica, To Smo Mi – Official Youtube kanalu.

Kako su nacionalni i regionalni mediji (Index, Telesport, RTL, Večernji list, 24 sata, Epodravina, Prigorski, Podravski list, Slobodna Dalmacija i dr.) donijeli neviđenu reklamu i publicitet provjerite na sljedećem linku.

VIŠE O KONCEPTU FIBA 3X3

JEDINSTVENOST

3×3 je jednostavno i fleksibilno događanje koje može igrati bilo tko i bilo gdje. Sve što trebate je koš, pola igrališta i šest igrača. Događanje je smješteno na vanjska ili unutarnja igrališta, na atraktivne lokacije koje dovode košarku direktno u lokalnu zajednicu.

ZABAVA

Pravila su vrlo jednostavna i zamišljena da pruže brzu, spektakularnu i uzbudljivu igru. Za vrijeme igre, muzika i DJ svira non stop s razglas, atmosfera je autentični prikaz ulične kulturu koju upotpunju DJ, MC, ulični plesači i street art umjetnici, a što privlači mladu publiku prema igri.



PROFESIONALIZAM

3×3 je prilika za nove igrače, organizatore, gradove i države da krenu s ulice do svjetske pozornice. Zvijezde ovog sporta igraju profesionalnu ligu i na nekim od najprestižnijih svjetskih događanja. Od lipnja 2017. godine, 3×3 je ušao u Olimpijski program, a po prvi se na Olimpijskim igrama treba se naći u Tokiju.