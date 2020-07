Svi važniji mediji u Hrvatskoj pišu o Križevcima: Crosscity Buckets donio rijetko viđenu reklamu za naš grad

Osmo izdanje Crosscity Bucketsa održalo se prije točno osam dana, ali dojmovi s ovog sjajnog turnira i dalje su svježi, a razloga za to ima napretek.

Sa sportskog aspekta, Crosscity Buckets pobudio je velik interes jer se radilo o prvom službenom FIBA 3×3 turniru ove godine. S obzirom na to da je pandemija koronavirusa uvelike poremetila raspored sezone, najbolje ekipe Hrvatske i Bosne i Hercegovine jedva su čekale početak sezone te smo u Križevcima doista gledali najbolje haklere ovih zemalja.

Pored toga, mural izrađen u čast Kobe Bryanta pobudio je rijetko viđeni interes kompletne hrvatske medijske scene, barem kada je riječ o nekom događaju u Križevcima. Najavu izrade murala, izvještaj s turnira te fotografije i video murala, prenijeli su svi bitniji mediji u Hrvatskoj. U nastavku donosimo što se sve i tko je sve pisao o 8. Crosscity Bucketsu, kao i linkove na sve navedene naslove članaka. Posebno ističemo da je na listi medija i britanski tv6news.

Index

Kobe Bryant dobiva ogromni mural u Križevcima

U Križevcima na zidu lokalnog igrališta osvanuo mural u spomen na Kobea Bryanta

Večernji list

Bryant će u Križevcima dobiti veliki mural, a utakmica legendi bit će mamac za publiku

Festival košarke u Križevcima: Splićani uzeli jaki turnir, Bryant dobio mural

24sata

U Križevcima osvanuo mural za Kobeja: Prvi takav u Hrvatskoj

Sportnet (dio RTL grupacije)

Kobe Bryant dobit će svoj mural u Križevcima, a Marko Tomas predvodi legende u revijalnoj utakmici

Spalato osvojio Križevce, Kobe Bryant dobio prvi mural u Hrvatskoj

RTL

Posvete sportu i sportašima: Pogledajte kako izgledaju prvi mural u Hrvatskoj posvećen Kobeu Bryantu i novi BBB mural

Telesport (dio Telegram grupacije)

Revijalna utakmica legendi i spomen na velikana: Kobe Bryant dobit će mural u Križevcima

tv6news (Ujedinjeno Kraljevstvo)

A mural in memory of Kobe Bryant appeared on the wall of the local playground in Križevci

Tportal

Kobe Bryant dobio prvi mural u Hrvatskoj, a zaigrala se i košarka na otvorenom; u svom rodnom gradu predstavio se nesuđeni NBA igrač Marko Tomas

Slobodna Dalmacija

Splitske momčadi najavile sjajnu sezonu: Spalato slavio, a Statisti osvojili broncu na prvom ovogodišnjem 3×3 turniru održanom u Križevcima

Dalmatinski portal

Spalato osvojio Križevce, Kobe Bryant dobio prvi mural u Hrvatskoj

Dalmacija danas

Splićani odnijeli pobjedu u uličnoj košarci na turniru FIBA 3×3

Net.hr

[FOTO] PRVI MURAL KOBEJA BRYANTA OSVANUO U HRVATSKOJ: Iznenadit će vas u kojem gradu

Basketball.hr

Dođite u Križevce na Crosscity Buckets 2020!

FOTO I VIDEO: Spalato osvojio Križevce, Kobe Bryant dobio prvi mural u Hrvatskoj

Crosarka

Spalato osvojio Križevce, Kobe Bryant dobio prvi mural u Hrvatskoj

Germanijak

U subotu Kobe Bryant dobiva prvi mural u Hrvatskoj

Glas Podravine i Prigorja

Na križevačkom Crosscity Buckets 2020. oslikat će se mural u spomen na Koba Bryanta

U Križevcima izrađen prvi mural Kobe Bryanta u Hrvatskoj

Radio Križevci

Crosscity Buckets 2020. Križevci- Kobe Bryant dobit će svoj mural u Križevcima, a Marko Tomas predvodi legende u revijalnoj utakmici

Mural Kobea Bryanta u sklopu Crosscity buckets turnira u uličnoj košarci

ePodravina

FOTO Križevčani uživali u majstorijama uličnih košarkaša, prigorski grad prvi u Hrvatskoj dobio predivan mural posvećen Kobeu Bryantu

HKM

VIDEO Pogledajte kako izgleda novi mural Kobea Bryanta u Križevcima

Zvono.eu

Splićani osvojili Križevce pred slikom Kobea

01portal

VIDEO: Mural u čast Kobea Bryanta

021portal

VIDEO: Mural u čast Kobea Bryanta

Sportski kod

3×3 turnir u Križevcima obilježio Spalato i mural Kobeu Bryantu

Za kraj smo ostavili najvažniji i najtiražniji sportski dnevni list u Hrvatskoj – Sportske novosti. Oni su u izdanju objavljenom prije šest dana izvjestili u dva odvojena članka o turniru i muralu.