Djeca Križevaca za djecu Gline: Podržite akciju prikupljanja pomoći

Dječje gradsko vijeće Grada Križevaca pokreće akciju prikupljanja paketa pomoći za djecu Gline te pozivaju djecu Križevaca, roditelje, bake i djedove da se uključe u ovu akciju i da svi zajedno pomognemo djeci Gline.

Akcija prikupljanja paketa održat će se sutra u subotu, 23. siječnja od 8 do 11 sati kod paviljona na Strossmayerovom trgu te sljedeći tjedan od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 17 sati također kod paviljona.

Akcija je zamišljena na način da se u kutiju od cipela ili kutiju manje veličine ovisno o dobi djeteta za koju je namijenjen paket stavi školski pribor, školske ili higijenske potrepštine, igračku, slatkiš te pismo ili crtež podrške.

Paket je potrebno omotati prigodnim papirom i na njega napisati za koju je dob namijenjen, npr. za djevojčicu od 5 godina ili za dječaka od 1 godine. Dođite, uključite se u akciju i zajedno razveselimo djecu Gline.