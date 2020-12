Izdvajamo neke od novih naslova u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Stručno znanstveni odjel

I DRUGAČIJI KRAJ SVIJETA JE MOGUĆ: KAKO ŽIVJETI S KOLAPSOM (A NE GA SAMO PREŽIVJETI) / Pablo Servigne, Raphael Stevens, Gauthier Chapelle; [prijevod Jasna Mati]. – Zagreb: Planetopija, 2020.

Svakodnevno smo suočeni s poplavom vijesti o pogoršanju situacije na Zemlji, pripremajući se za neizvjesnu budućnost našeg planeta i vrsta koje ga nastanjuju, uključujući i nas same. Kako se nositi s rijekom loših vijesti? Kako razmišljati dalje od sadašnjeg trenutka i pronaći načine, ne samo preživljavanja, već i življenja s kolapsom? Autori ove knjige pokazuju nam da smjer koji donosi nove horizonte nužno uključuje unutarnje putovanje. Radikalno osmišljavanje nove vizije svijeta može nas osnažiti da podnesemo nadolazeće oluje, razvijemo novu svijest o nama samima i svijetu te pronađemo drugačije načine življenja u njemu. Možda ćemo tada uspjeti obnoviti život na ruševinama, stvoriti nove veze u različitim smjerovima – s nama samima i našom unutarnjom prirodom, s ljudima, drugim bićima i planetom koji nastanjujemo.

Beletristika

MJESTA U MREŽI / Veronika Šikulová; prevela sa slovačkog Sanja Milićević Armada. – Zagreb: Hena com, 2017.

Baka Jolana, njezina kći Alica i unuka Verona žene su triju generacija jedne obitelji čiji se životi, odvažni unatoč tragedijama koje su ih obilježile, isprepliću i nadopunjavaju u ovoj snažnoj i mnogim detaljima obilježenoj prozi. Izmjenjujući tri ženska glasa, koji su označeni drugačijim jezičnim i stilskim izričajem, Veronika Šikulova kroz ovaj autobiografski intoniran roman traži svoje mjesto u mreži obiteljskog identiteta, osobnu snagu i životni balans, a pritom ne progovara samo o odnosima unutar vlastite obitelji već i o povijesti, Slovacima s juga, i životu u kojem nije manjkalo rada, a ljubavi jest, o hrabrosti i istrajnom podnošenju svega što život pred pojedinca podastre.

Veronika Šikulova vrsna je slovačka pripovjedačica čija “Mjesta u mreži” bilježe svu raznolikost mirisa, okusa i običaja iz nekih minulih vremena kojima vješto suprotstavlja kaotičan svijet najmlađe junakinje, što njezin ispovjedni ton čini emotivnim i sjetnim s jedne, ali i intrigantnim s druge strane. Njezina su intimna traganja snažna i ekspresivna, jer na sugestivan način progovara o snažnoj ženi koja nedaćama i tragedijama gleda ravno u oči suprotstavljajući im se i u trenucima najtežih gubitaka kada je prepuštena sama sebi.

Dječji odjel

PLAVI CVIJET / [tekst i ilustracije] Manuel Šumberac. – Zagreb: profil Knjiga, 2020.

Dora je dobila na dar sićušnu biljku s tek jednim jedinim listom. Rekli su joj da će biti posebna, velika, najljepša. No treba joj vremena, Dora mora biti strpljiva. Odabrala je vazu, zalijevala je, stavila je na najbolje mjesto, dodijelila joj ime, pažljivo se o njoj brinula. I čekala. I biljka je polako rasla, malo ukrivo, no Dora se nije brinula. Vjerovala je u svoj cvijet. No jednog je dana biljka prestala rasti. No Dora u početku nije odustajala, dat će mu vremena. Ali nakon nekog vremana počela si je postavljati pitanja i postala nestrpljiva.

“Plavi cvijet” je priča o strpljivosti, trudu, o odrastanju i razvitku. Priča je to i o posebnosti koju nosimo u sebi te o vremenu koje svakome od nas treba za razvoj. Neki su sporiji, a neki brži, no važno je da si damo vremena kako bismo svoju posebnost mogli pokazati najljepšim cvjetovima.

Autorska slikovnica nagrađivanog hrvatskog autora namijenjena je djeci predškolske i niže osnovnoškolske dobi.

Knjige za mlade

OD ZEMLJE DO MJESECA (I NATRAG) / Katarina Solomun. – Rijeka: Studio TiM, 2019.

Knjiga “Od Zemlje do Mjeseca (i natrag)” Katarine Solomun priča je o jednoj sasvim (ne)običnoj 16-godišnjoj Tini koja provodi “prisilan godišnji odmor” kod djeda i bake u Istri, dok se u pozadini odvija bolna rastava roditelja. Lutajući besciljno kućom, slučajno u potkrovlju otkriva mali djedov “planetarij” i tako započinje njezina svemirska avantura, koju prate pjesme Davida Bowieja.

A u pitoresknom Grožnjanu pod ljetnim suncem upoznat će i Luku iz Zagreba, zamrziti njegovog psa, saditi cvijeće, uzgajati rajčice, naučiti voziti bicikl, posvađati se s Lukom, pomiriti se s Lukom te, na kraju, i uz obiteljsku potporu krenuti dalje…