Križevci uključeni u najveći europski projekt u području rada s mladima

Grad Križevci jedan je od 16 gradova u Hrvatskoj izabranih za uključivanje u najveći europski projekt u području rada s mladima „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Ovaj projekt provodi se uz financijsku potporu programa Erasmus+ i za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima. Uključenim gradovima pruža se mogućnost stručnog usavršavanja, umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te višemjesečnu stručnu podršku pri unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima prilagođenu individualnim potrebama svakog grada.

„Osim što smo Grad Križevci – prijatelj djece, sve više se ističemo kao grad za mlade zbog našeg rada na programima za mlade. Veseli me da je naše napore i želju boljeg rada s mladima prepoznala Agencija za mobilnost i pored prijava brojnih gradova odabrala upravo Križevce kao jedan od 16 gradova koji će imati priliku biti dio ovog velikog međunarodnog projekta,“ istaknuo je gradonačelnik Mario Rajn povodom dobivanja Odluke o izboru.

U nadolazećem razdoblju potpisat će se ugovor o suradnji na projektu i započeti s prvim aktivnostima u sklopu projektnog paketa.