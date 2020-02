Nije šala: HŽ najavio kašnjenje vlakova na relaciji koja obuhvaća Križevce

U tijeku su radovi na rekonstrukciji pruge i izgradnji drugog kolosijeka na relaciji od Križevaca do Dugog Sela. Spomenuti radovi već godinama traju, a vlakovi učestalo kasne i sve su češći brojni prigovori građana na (ne)funkcioniranje Hrvatskih željeznica.

Kontinuirana kašnjenja vlaka br. 771, koji iz Križevaca kreće u 6:31, dok bi na zagrebačkom Glavnom kolodvoru trebao biti u 7:25 nagnala su brojne putnike da pokušaju smanjiti cijenu prijevozne karte za taj vlak koji spada u kategoriju brzog. Tražili su putem maila da im se uvaži zahtjev da tim vlakom putuju po cijeni karte za putnički vlak, ali u HŽ-u taj prijedlog nije naišao na odobravanje.

U jeku brojnih kašnjenja iz Hrvatskih je željeznica stiglo priopćenje, odnosno najava kako će u ožujku biti kašnjenja vlakova. Svakodnevnim putnicima ovo vjerojatno zvuči kao prvoaprilska šala, ali nije.

“Zbog radova na kontaktnoj mreži na pruzi državna granica – Botovo – Dugo Selo između kolodvora Gradec i Križevci od 9. do 14. ožujka od 8.35 do 15.20 sati te od 16. do 21. ožujka od 8.45 do 15.30 sati promet će teći jednim kolosijekom te se očekuju kašnjenja“, stoji u objavi na službenoj web stranici HŽ Putničkog prijevoza.

Ovaj puta ne vidimo nigdje da su putnici zamoljeni za strpljenje. Možda su shvatili da je mnogima već dosta brojnih nelogičnosti u prometovanju vlakova, ali ipak bi bilo pristojnije da se barem iz kurtoazije ispričaju putnicima zbog kašnjenja. Ipak od njih žive…