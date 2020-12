Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1305

U Temi Krugova slušamo posljednjih dvadesetak minuta predavanja koje je 6. studenoga održao geolog prof. dr. sc. Tihomir Marjanac na otvorenju izložbe Impaktori, impakti, impaktni krateri i njihove posljedice u dvorani zgrade Turističke zajednice grada Križevaca. U predavanju je riječ o dosadašnjim sudarima Zemlje sa svemirskim tijelima, o posljedicama tih sudara i o opasnostima od takvih sudara u budućnosti. Čut ćemo i odgovore na pitanja posjetitelja.

Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Plavi cvijet Manuela Šumberca, knjiga za mlade je Od Zemlje do Mjeseca (i natrag) Katarine Solomun, na odjelu beletristike Mjesta u mreži Veronike Šikulove, a na stručno-znanstvenom odjelu I drugačiji kraj svijeta je moguć: Kako živjeti s kolapsom (a ne ga samo preživjeti) Pabla Servignea, Raphaela Stevensa i Gauthiera Chapellea.

U Vijestima Krugova govorimo o najutjecajnijim ljudima u umjetnosti, saznajemo da je otvorena izložba o političkim grafitima u Rijeci, da je predstavljena idejna koncepcija stalnog postava Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik, da su nedavno arheolozi u Egiptu otvorili 160 sarkofaga, da je otvoreno 18. izdanje Human Rights Film Festivala, da je učenik Osnovne škole Sveti Petar Orehovec osvojio prvu nagradu na nedavnom državnom prvenstvu iz fizike.

Na današnji datum rođeni su Josip Runjanin, Diego Rivera i Ivo Friščić, postignut je dogovor o srpskohrvatskom književnom jeziku, prihvaćena je zastava Europske unije, završene su prve Olimpijske igre na južnoj polutki, umrli su Ivan Gundulić, Johan Gahn i Herbert Spencer.

U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo povratak japanske sonde s asteroida Ryugu, govorimo o skorašnjoj potpunoj pomrčini Sunca, te nalazimo još novosti iz astronomije i astronautike.

U Zanimljivostima spominjemo vremenske ekstreme koje je zabilježio u svojim knjigama meteorolog Milan Sijerković koji je umro na datum ove emisije prije dvije godine, a emisija završava nekim pučkim izrekama o vremenu kojima se služio Milan Sijerković.

Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Ludwiga van Beethovena, Jeana Sibeliusa, Davida Bowieja, Johna Lennona, grupa Queen, The Cross, The Doors, The Beatles i Supertramp.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1305 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 8. prosinca od 17 do 18:30 sati. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže!