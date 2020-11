O čemu je govorio Koren kad je i lani tvrdio da je osigurao sredstva za sigurnu kuću?

Nije jasno o čemu je točno govorio koprivničko-križevački župan Darko Koren kad je prije godinu dana, potpisujući sporazum o suradnji u projektu Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, najavio da sigurna kuća počinje s radom početkom 2020. Tada je rekao da je Županija osigurala preduvjete za osnivanje skloništa, obećao je i novac za uređenje, a o svemu se pohvalio na županijskoj web stranici. To sve ne bi bilo neobično da ovog tjedna nije objavljeno novo priopćenje u kojem opet piše da je Koprivničko-križevačka županija osigurala novac, točnije 9,2 milijuna kuna za izgradnju sigurne kuće za žrtve obiteljskog nasilja. Pišu još i da su županijske stručne službe provele sve potrebne aktivnosti kako bi se problem zbrinjavanja žrtava nasilja adekvatno riješio.

„Kroz ovaj smo projekt dali svoj doprinos u borbi protiv nasilja, a posebno nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, te ćemo uspostavom sigurne kuće osigurati adekvatan mehanizam zaštite žrtava nasilja što je česta pojava i velik problem u našem društvu. Uz sve ostale aktivnosti koje provodimo, na ovaj način šaljemo jasnu poruku o neprihvatljivosti bilo kojeg oblika nasilja“, rekao je Koren na potpisivanju ugovora, ovog puta s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipom Aladrovićem proteklog tjedna povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Da ne bi pomislili kako Koprivničko-križevačka županija sada dobiva još jednu sigurnu kuću, važno je reći da obećanje koje je župan dao prije godinu dana svim ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji, nije ispunio. Prema online istraživanju o nasilju nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji, koje su pred dvije godine provele udruge HERA i Bolje sutra, čak 80 posto ispitanica doživjelo je fizičko ili psihičko nasilje, no samo deset posto njih ga je prijavilo. Više od 73 posto žena smatra kako je obiteljsko nasilje i nasilje nad ženama puno veći problem nego li se misli, a 88,5 posto ispitanica smatra da bi se u medijima trebalo puno više govoriti o tom problemu.

Nasilje nad ženama i žrtve obiteljskog nasilja nisu tema na kojoj bi političari smjeli skupljati poene i zato je važno navesti činjenice. Činjenica je, zapravo, da sve županije imaju obvezu osigurati uvjete za sklonište, to nije ničija dobra volja ili poseban doprinos, to je obveza koju Koprivničko-križevačka županija dosada još nije ispunila. Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji predviđa osiguravanje dovoljnog broja geografski ravnomjerno raspoređenih skloništa, a Vlada je obećala da će se ona otvoriti do kraja 2019. godine. Županije su o svom trošku trebale osigurati privremena skloništa, a sredstva koja bi uložila u njihovu adaptaciju kasnije su mogle retroaktivno potraživati kroz EU projekt.

Od šest županija koje ih nisu imale, sklonište je osnovala samo Dubrovačko-neretvanska, dok naša još uvijek nema ni privremeno rješenje. Novac koji se sada spominje, bespovratnih 9,2 milijuna kuna, dodijelila je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, preko pozivnog natječaja namijenjenog isključivo županijama koje još nisu uspjele osigurati skloništa. Budući da Europa strogo kontrolira kako se troši novac koji ona dodjeljuje, nadamo se da će i Koprivničko-križevačka županija napokon dobiti sigurnu kuću.