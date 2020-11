Dogovoreno potpisivanje Razvojnog sporazuma sjevernih županija

Nakon što je župan Darko Koren krajem listopada u Krapini sudjelovao na radnom sastanku s temom inicijative za pokretanje postupka potpisivanja Razvojnog sporazuma kojeg su u Pismu namjere Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije predložili župani sjeverne Hrvatske, novi je sastanak održan u ponedjeljak, 23. studenoga u Čakovcu.

Uz župana Korena, sastanku su prisustvovali međimurski župan Matija Posavec, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, varaždinski župan Radimir Čačić, bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak te zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.

Navedenim Sporazumom omogućuje se provođenje EU projekata važnih za Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju, a župani su zahvalili ministrici Tramišak koja ujedno bila i predstavnica premijera Andreja Plenkovića te zastupnici Glavak na konstruktivnom sastanku.

Istaknuvši kako je Koprivničko-križevačka županija vrlo aktivna po pitanju projekata, župan Koren je kazao: „Tema sastanka bio je dogovor oko potpisivanja Razvojnog sporazuma čija inicijativa traje već dvije godine, a došli smo do zaključka kako je to potrebno za ovaj prostor Hrvatske. Razvojni sporazum potpisuje se po uzoru na pet slavonskih županija i on bi trebao obuhvatiti sve one važne projekte ovog prostora sjevera Hrvatske. Naglasio sam kako treba razdvojiti projekte koji se provode s nacionalne razine, primjerice razvoj širokopojasne infrastrukture, a također mislim kako je projekte potrebno sagledati i s aspekta korisnosti za određeni prostor, po kriterijima struke i parametrima ravnomjernog razvoja. Ministrica se obvezala da će potpisati naše pismo inicijative i da će u prvom kvartalu iduće godine biti potpisan Razvojni sporazum kao jedan od temelja usuglašavanja svih projekata ovog prostora. Koprivničko-križevačka županija je prijavila 8 i pol milijardi kuna raznih projekata i mislim da se iz toga može izvući zaključak kako je ovakav Sporazum alat kojim ćemo te projekte lakše realizirati.“

Župani su ministricu upozorili na probleme s kojima se suočavaju, kao i na potrebu definiranja okvira njihovog budućeg djelovanja budući da su pred novim sedmogodišnjim proračunom Europske unije, kao i EU programom za oporavak od koronakrize. Konkretne projekte već su predali Vladi RH.

„Razvojni sporazum jedan je od važnih alata pametnijeg programiranja politika regionalnog razvoja Republike Hrvatske pa ćemo sljedećih nekoliko mjeseci intenzivno raditi na potpisivanju razvojnog sporazuma za ovih pet županija. Sukladno tome, započinjemo i programiranje novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. za korištenje sredstava iz EU fondova. Očekujem kvalitetne, strateške projekte koji će doprinijeti regionalnom razvoju, ali i razvoju gospodarstva, novim zapošljavanjima i kvalitetnijim radnim mjestima upravo na području sjeverne Hrvatske. Među prioritetima su, naravno, željeznička i cestovna infrastruktura, ulaganja u znanost, obrazovanje i zdravstveni sektor“, kazala je ministrica Tramišak te izrazila zadovoljstvo što su na sastanku konkretno i operativno dogovorene daljnje aktivnosti Ministarstva i petorice župana.

S time se složila i zastupnica Glavak koja je istaknula kako se zajedničkom podrškom ulaganju u infrastrukturu i jačanje gospodarstva nastoji omogućiti kvalitetniji životni standard građana ovog područja, uvažavajući sve njegove specifičnosti i razvojne potrebe.

Ministrica Tramišak zaključno je kazala kako je dogovorena priprema Razvojnog sporazuma za potpis početkom 2021. godine, a uskladit će se strateški projekti sjevernih županija s tematskim odrednicama novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. i ostalim mogućim izvorima financiranja. Sredstva će se planirati i u okviru Integriranog teritorijalnog operativnog programa, Višegodišnjeg financijskog okvira i drugih izvora financiranja.