Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Stručno – znanstveni odjel

LEKSIKON LIKOVA IZ HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI / Krešimir Nemec. – Zagreb: Naklada Ljevak, 2020.

Leksikon likova iz hrvatske književnosti obuhvaća stotinjak reprezentativnih likova iz hrvatske književnosti – prozne, dramske i epske – u povijesnoj vertikali od Marulićeve Judite do danas. U kratkim crtama Krešimir Nemec daje opsežan opis lika, određuje njegove tipološke značajke te analizira funkcije u strukturi radnje/zapleta. U razradi likova autor polazi od Forsterove podjele likova na plošne i zaokružene i potom razrađuje njihov nastanak i razvoj u hrvatskoj književnosti. Posebno su podrobno obrađeni arhetipski likovi, poput primjerice Dore Krupićeve kao primjera kućnog anđela odnosno progonjene nevinosti, a obrađeni su i likovi nastali na temelju biblijske predaje (Judita) ili povijesnih predložaka (Osman). Posebno pozorno analiziraju se i antologijski likovi iz hrvatske književnosti.

Da bi se lik što bolje osvijetlio, donose se i citati iz djela koji potkrjepljuju određene karakterne crte, načine djelovanja, specifičnosti u izražavanju.

Beletristika

KUPE BR. 6 / Rosa Liksom; preveo s finskog Boris Vidović. – Zagreb: Hena com, 2017.

Radnja romana smještena je u kupe vlaka transsibirske željeznice na relaciji od Moskve do Ulan Batora. Taj kupe dijeli mlada Finkinja, studentica arheologije na moskovskom sveučilištu osamdesetih s Vadimom Nikolajevičem Ivanovim, vulgarnim i sirovim ruskim građevincem s lukom i votkom u torbi. Ona je ostavila svoj život u Moskvi u želji da vidi drevne crteže na stijenama Ulan Batora, a on je krenuo za poslom na novo gradilište u Mongoliji. Šutljiva djevojka postaje „zarobljenica“ Vadimovih beskrajnih, prostotama začinjenih tirada o vlastitom životu, ženama i Sovjetskom Savezu. Hoće li joj se toliko željeno putovanje kroz sibirska bespuća pretvoriti u najgoru noćnu moru?

Rosa Liksom neobičan je glas suvremene finske književnosti čija su djela okrunjena brojnim vrijednim nagradama i nominacijama. I za Kupe br.6 može se reći da je neobičan roman: bizaran i mračan, ali s druge strane divno maštovit i nezaboravan. Priču nose dvoje naoko nespojivih likova, između kojih se ukotvio treći: nepregledni, snijegom i ledom okovani Sibir čije se vedute ritmično smjenjuju kroz prozor vlaka, a kojima je djevojka jednako zarobljena kao i Vadimovim monolozima. Pejzažne su dionice tako preuzele ulogu posrednika među suputnicima, a Kupe br. 6 pretvorile u dojmljivu posvetu izgubljenom svijetu bivšeg Sovjetskog Saveza kojeg je Rosa Liksom vješto otela zaboravu svojim začudnim umijećem pripovijedanja. U ovoj je iznimnoj prozi autorici uspjelo minimalističkim sredstvima postići maksimalan efekt.

Dječji odjel

TAJNA JE U NOTAMA: ZBIRKA PJESAMA ZA DJECU / [glazba Andreja Gribl; stihovi Snježana Dupan Lovrić ; glazbeni aranžmani Darko Ocvirk]. – Zagreb: Alfa, 2020.

Zbirka pjesama “Tajna je u notama” namijenjena je dječjim zborovima uz pratnju klavira i/ili instrumentalnih matrica.

Pjevanje je djeci omiljena aktivnost koja ih raduje, opušta, razvija im samopouzdanje. Osim toga, pjevanjem se razvijaju i glazbene sposobnosti – osjećaj za ritam, osjećaj točne intonacije te glazbeno pamćenje.

Sve te dobrobiti ostvarit će pjevanjem ako djeci osiguramo repertoar pjesama primjeren za njihovu dob. U tom smislu zbirka pjesama za djecu “Tajna je u notama” značajan je doprinos repertoaru namijenjenom djeci mlađe ili srednje školske dobi (od IV. do VIII. razreda).

Knjige za mlade

ABECEDA GRUPE METALLICA / Metallica i Howie Abrams; ilustracije Michael “Kaves” McLeer ; [dodatne ilustracije Bella Kozyreva ; prijevod Ivanka Mazurkijević]. – Zagreb: Rockmark, 2019.

Uz žestoke rock rime i odvažne ilustracije, slikovnica “Abeceda grupe Metallica” priča povijest jedne od najžešćih rock grupa od slova A do slova Ž. Svako slovo abecede ističe značajan trenutak u putovanju benda, od skromnog početka s “Garage Days” do brojnih antologijskih albuma poput “…And Justice for All” i “Master of Puppets”, ali i biografskih podataka o članovima Metallice: Jamesu Hetfieldu, Kirku Hammettu, Robertu Trujillu i Larsu Ulrichu.

Slikovnicu (u originalu “The ABCs of Metallica“) u suradnji s bendom napisao je Howie Abrams, za ilustracije je zaslužan Michael “Kaves” McLeer, a nadahnuti hrvatski prijevod potpisuje Ivanka Mazurkijević.

Ova će slikovnica zasigurno zabaviti najmlađe čitatelje, ali i stare, okorjele fanove svih uzrasta.

S Metallicom i autorom slikovnice hrvatsko izdanje dopunjeno je slovima kojih u engleskom jeziku nema, tako da će hrvatski fanovi saznati više o bendu, a najmlađi moći naučiti potpunu abecedu. “Č kao Čk-čk-riff…”, “Đ kao Đavolji rogovi…” ili “Š kao Šutka…”