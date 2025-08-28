Poremećaji u željezničkome prometu na dionicama od Dugog Sela do Križevaca i Novske

Zbog radova na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugoga kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci pruga će biti zatvorena za promet između kolodvora Sesvete i Dugo Selo, Dugo Selo i Vrbovec te Dugo Selo i Ivanić Grad od petka, 29. kolovoza 2025. u 8.10 sati do ponedjeljka, 1. rujna 2025. u 4.00 sata. U tom razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan na relacijama od Zagreb Glavnog kolodvora do Koprivnice, Savskoga Marofa i Novoselca.

Gradsko-prigradski vlakovi od 29. do 31. kolovoza 2025. vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi. Također, u tom periodu putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza.

Više informacija o posebnoj regulaciji prometa putnici mogu pronaći na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te u kolodvorima i stajalištima. Zbog posebne organizacije prometa očekuju se kašnjenja zbog kojih se iz HŽ Putničkog prometa ispričavaju putnicima te ih mole za strpljenje i razumijevanje.

Po završetku projekata, vrijednog 200 milijuna eura sufinanciranog iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do Križevaca postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Puštanje u promet oba kolosijeka na ovoj dionici očekuje se do kraja godine, a završetak svih radova u 2026.