Večeras promatranje neba povodom relativne blizine Marsa

Kako promatranje neba 10. listopada povodom Dječjeg tjedna i Svjetskog tjedna svemira nije u potpunosti uspjelo zbog velike oblačnosti neba, Križevačka astronomska udruga Perzeidi priređuje još jedno promatranje neba teleskopom iz središta Križevaca (Strossmayerov trg kod paviljona) večeras, u nedjelju, 18. listopada, od 19 do 21 sat. Najveći je razlog relativna blizina Marsa, kakva nije baš česta. Ovih je dana Mars daleko od Zemlje svega nešto preko 60 milijuna kilometara, što se ponavlja otprilike svake dvije godine i pedeset dana, ali i tada nam Mars nije uvijek jednako blizu. Ovako blizu neće biti više do 2033. godine. U ovo doba sljedeće godine Mars će biti iza Sunca, oko 400 milijuna kilometara daleko od nas, pa ga nikako nećemo moći vidjeti. Ovih je večeri i noći, kada na nebu nema Mjeseca, Mars najsvjetliji nebeski objekt. Večeras će se još uvijek dobro moći vidjeti i Jupiter s njegovim satelitima, te Saturn s prstenom i njegov satelit Titan. Mjesec je prividno pored Sunca, pa se ovih dana ne vidi, što je prilika da vidimo još i neke objekte dalekog svemira, koliko to gradska rasvjeta i oblaci dopuste. Dobro došli!