Danas na CSF-u nova radionica: Tražimo odgovor na pitanje ‘Može li trava u Križevcima biti zelenija’?

Današnji program 16. Culture Shock Festivala otvara unplugged koncert Luke Baričevića, koji se održava na pozornici ljetnog kina, prostoru iza zgrade Gradske knjižnice Franjo Marković i Pučkog otvorenog učilišta, a početak je u 14 sati.

Paralelno uz koncert održava se i 3. SPORA, odnosno Subotnja Pointova omladinska radna akcija, gdje će se urediti okoliš oko pozornice ljetnog kina, ali će se i svi zainteresirani imati prilike, u opuštenoj i neformalnoj atmosferi, informirati o radu udruge, projektima koji se provode i planiraju, potencijalnom uključenju u rad udruge itd.

Današnji program upotpunit će večernja radionica pod nazivom Može li trava u Križevcima biti zelenija. Radionica kreće u 18 sati na katu Caffa bara Bull 23, a vodit će je energetska zadruga KLIK.

O radionici

Grad – to smo mi. On se razvija s nama, on živi od nas, mi smo naš grad i mi ga stvaramo. Kakav je to grad budućnosti? Kako zamišljate život u Križevcima za 5, 10, 20 godina? Posjetite nas i upoznajte inspirativne ljude koji znaju kako živjeti bolje i zelenije te poboljšati cijelu zajednicu. I VI to možete! Učimo jedni od drugih kako zajedno stvoriti grad kakav svi želimo! Križevci su jedan od samo 15 europskih gradova, uz bok Amsterdamu, Kopenhagenu, Edinburghu, Krakówu, Leuvenu, Madridu, Malmö, Mariboru, Milanu, Nišu, Orléansu, Sarajevu, Skopju i Beču, koji zajedno rade na viziji za zdrave i čiste gradove bez viška emisija ugljika do 2030. godine.

Unaprijedimo svoje okruženje i stvarajmo grad po mjeri cijele zajednice!

Ulazak slobodan.