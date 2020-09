Plenković potvrdio: Odabran je izvođač radova za brzu cestu do Vojakovačkog Kloštra, cijena gradnje 230 milijuna

U prostorijama Županijske uprave danas je održan radni sastanak s predsjednikom Vlade RH Andrejem Plenkovićem kojem su domaćini bili župan Darko Koren i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić sa suradnicima. Predsjednik Vlade je posjetio Županijsku upravu nakon održane konferencije „Hrvatska kakvu trebamo – Porezna politika u funkciji podizanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva“ u Podravkinom restoranu Štagelj kako bi iskazao potporu kapitalnim projektima koji su od vitalnog značaja za daljnji razvoj Koprivničko-križevačke županije.

Župan Koren je izrazio zadovoljstvo što je predsjednik Vlade sa ministrima i suradnicima u kratkom vremenskom periodu već nekoliko puta boravio u radnim posjetima Koprivničko-križevačkoj županiji čime je, kako je kazao, poslana jasna poruka kako Vlada čvrsto stoji i podupire važne investicijske projekte kojima se garantira kontinuitet razvoja županije, ali i sjeverozapada Hrvatske. Predsjednika Vlade je potom upoznao s brojnim projektima na području naše županije, od izgradnje dnevnih bolnica i energetskih obnova zgrada, zatim planom izgradnje pet školsko-sportskih dvorana i županijskog Centra kompetentnosti, izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica za koji će uskoro krenuti raspisivanje natječaja za izvođača radova, a poseban je naglasak stavljen na temu modernizacije željezničke pruge i gradnji drugog kolosijeka te gradnji brze ceste do Koprivnice.

„Na području naše županije u planu je realizacija kapitalnih projekata ukupno vrijednih gotovo pet milijardi kuna, a s obzirom na omjer vrijednosti investicija i našu veličinu možemo zaključiti kako je ovo prostor s trenutno najvećim ulaganjima u Hrvatskoj. Hvala na podršci koju pružate, očekujemo da se i dalje zalažete kako bi što prije realizirali projekte koji su od iznimnog značaja za daljnji razvoj ovog kraja. Ključno je da dinamiziramo procese kako bi što prije krenuli u njihovu realizaciju. Veseli nas što je danas odabran izvođač za izgradnju dionice brze ceste do Kloštra Vojakovačkog, što je investicija od 230 milijuna kuna te bi kroz nekoliko mjeseci mogla započeti gradnja tog dijela prometnice. Uz to, kroz mjesec dana očekujemo početak radova na izgradnji željezničke pruge Križevci – mađarska granica, a sutra se već sastajemo s državnim tajnikom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s kojima ćemo definirati nastavak aktivnosti u projektu RCGO-a Piškornica za koji bi od ministarstva kroz dva do tri tjedna trebali dobiti poziv za financiranje te krenuti u raspisivanje natječaja za izgradnju“, istaknuo je župan Koren.

Predsjednik Vlade je dao punu potporu svim projektima te istaknuo odličnu suradnju s Koprivničko-križevačkom županijom kazavši kako je zadovoljan što se na području županije pokreću brojni projekti, posebno oni u prometnoj infrastrukturi. „Izuzetno sam zadovoljan napretkom projekta velike željezničke investicije koji će povezati Križevce, Koprivnicu i mađarsku granicu, vrijedan 2,4 milijarde kuna te nastavkom izgradnje brze ceste do Kloštra Vojakovačkog. Naš cilj je da se radi i na projektnoj dokumentaciji za nastavak izgradnje prema Koprivnici za što je osigurano četiri milijuna kuna. Vlada je u ovoj korona krizi napravila snažan iskorak prema radnicima u privatnom sektoru, isto smo napravili i u Koprivničko-križevačkoj županiji u koju smo kroz mjere i potpore osigurali 72,3 milijuna kuna za 9.300 radnih mjesta. Izuzetno nam je drago što Podravka, kao srce gospodarstva vaše županije posluje jako dobro te je bez potpora premostila krizu. Nastavit ćemo s otvorenim dijalogom i odličnom suradnjom kao i do sada“, zaključio je predsjednik Vlade Plenković.

Saborski zastupnik Darko Sobota je zahvalio predsjedniku Plenkoviću na potpori koju je Vlada pružila jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Veliko nam je zadovoljstvo što smo u vrlo kratkom roku imali prilike ugostiti predsjednika Hrvatskog sabora, vas predsjednika Vlade u nekoliko navrata te ministre u Vladi što potvrđuje da veliku pažnju poklanjate našem kraju. U ime jedinica lokalne i regionalne samouprave želim zahvaliti na izvrsnoj suradnji i što stojite na dispoziciji za projekte kojima će se podići razina u Podravini i Prigorju“, kazao je zastupnik Sobota.

Planove i projekte Grada Koprivnice izložio je gradonačelnik, ujedno i saborski zastupnik Mišel Jakšić, koji je predsjednika Vlade upoznao s investicijama u sektoru školstva, prometne infrastrukture, aglomeracije, energetske učinkovitosti te visokog obrazovanja. Kazao je kako će početak izgradnje dijela brze ceste do Kloštra Vojakovačkog te nastavak prema Koprivnici od iznimne važnosti o kojoj vlada konsenzus svih dionika te velika želja da projekt bude što prije realiziran. „Drago nam je što ste dali podršku i nastavku izgradnje dionice prema Koprivnici za što su osigurana sredstva za projektnu dokumentaciju. Projekt brze ceste je nadstranačka i nadpolitička stvar koja će puno značiti građanima i snažnom gospodarstvu kojeg u Koprivničko-križevačkoj županiji imamo“, zaključio je gradonačelnik Jakšić.

Današnjem radnom sastanku su prisustvovali i zamjenik župana Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, pročelnica Ureda župana Melita Ivančić i pročelnik za financije i gospodarstva Grada Koprivnice Zdravko Punčikar. U pratnji predsjednika Vlade bili su predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić i glasnogovornik Vlade Marko Milić.