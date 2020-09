Izdvajamo neke od novih naslova u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Stručno – znanstveni odjel

ZOV DALEKIH OBALA: KNJIGA 2: TIHI OCEAN 1: OD PANAME DO AUSTRALIJE: JEDRILICOM OKO SVIJETA / Nenad Vlahović; [suradnici na knjizi Damir Miloš, Zvijezdana V. Fujimura, Ana Vlahović] ; [autori fotografija Nenad Vlahović … et al.] ; [ilust – Zagreb: Hrvatski klub oceanskih jedriličara, 2018.

Knjiga Zov dalekih obala – Jedrilicom oko svijeta 2: Tihi ocean, od Paname do Australije nastavlja se na prvu knjigu tetralogije (Zov dalekih obala – Jedrilicom oko svijeta 1: Atlantski ocean) koja je izdana 2010. godine. Ovdje Nenad Vlahović, slijedeći naravno isti stil dnevničkog zapisa, opisuje dio svojeg velikog putovanja, od Paname do Australije.

Baš kao i u dijelu koji je pokriven prvom knjigom, niti u ovom dijelu putovanja (a koji pokriva 222 dana i 8500 nautičkih milja puta) nije nedostajalo zanimljivih događaja, od lijepih, veselih i šaljivih, do onih sasvim suprotnih, fizički i psihički teških i iscrpljujućih, ali i po život opasnih. Od rađanja same ideje, gradnje jedrilice i priprema za put, preko njegovih 2 godine, 8 mjeseci, 5 dana i 2 sata putovanja po svijetu (i prejedrenih 26.000 nautičkih milja) opisanih s dnevničkom točnošću i s nepokolebljivom iskrenošću, pa sve do toga kako je taj veliki put po završetku utjecao na nastavak života. …

Knjige su bogato ilustrirane autentičnim fotografijama s puta, dodatno opremljene umjetničkim ilustracijama i grafikama, kazalom nepoznatih pojmova i kazalom fotografija. Dvije dosad objavljene knjige od četiri predviđene pokazale su se u svakom pogledu podjednakim izazovom i urodile jednakim uspjehom kao i sam njegov put oko svijeta!

Beletristika

BAGDADSKI ČOPOR / scenarij Brian K. Vaughan; crtež Niko Henrichon ; slova Todd Klein ; [prijevod Nikola Pezić]. – Zagreb: Naklada Fibra, 2020.

U svojim nagrađivanim crtanim romanima Y, posljednji muškarac na svijetu i Ex Machina (jedan od 10 najboljih fikcionalnih naslova u izboru časopisa Entertainment Weekly) scenarist Brian K. Vaughan pokazao je razumijevanje cijene preživljavanja, kao i političkih finesa suvremenog svijeta. U ovome provokativnom crtanom romanu Vaughan istražuje život na ulicama Iraka razorenog ratom. U proljeće 2003. čopor lavova pobjegao je iz bagdadskoga zoološkog vrta prilikom američkoga bombardiranja. Izgubljeni i zbunjeni, gladni, ali napokon slobodni, četiri su lava lutala razorenim ulicama Bagdada u očajničkoj borbi za život. Bilježeći muke lavova, BAGDADSKI ČOPOR postavlja ključna pitanja o pravoj naravi slobode. Inspirirani stvarnim događajima, Vaughan i crtač Niko Henrichon stvorili su jedinstven prozor u prirodu života za vrijeme rata, prikazujući tu borbu kao što to samo crtani roman može.

Dječji odjel

VJETAR U VRBAMA / [Michel] Plessix; [prijevod Mirna Šimat]. – Zagreb: Naklada Fibra, 2020.

Proljeće je konačno tu, u svoj raskoši svojih boja, mirisa i okusa. Krt ne može odoljeti njegovu zovu i prekida veliko čišćenje da bi izašao u šetnju. Ubrzo upoznaje Vodenštakora, pa dvojica novopečenih prijatelja posjećuju zabavnog, ali taštog Žapca, koji svako malo razvija novu djetinjastu opsesiju, najčešće s katastrofalnim posljedicama. Ovaj će put Krt, Vodenštakor, Vidra i Jazavac pokušati izvući Žapca iz nevolja u koje upada zbog svojeg nekontroliranog zanimanja za automobile. Ova divna adaptacija klasika engleske dječje književnosti, romana Kennetha Grahamea, oduševit će vas suptilnim humorom i prekrasnim crtežom i bojama Michela Plessixa.

Knjige za mlade

TIŠINA PREKRIVENA LIŠĆEM / Tihomir Mraović. – Zagreb: Udruga Bibliofil, 2019.

Treća i završna knjiga trilogije (Profesorov čarobni trenutak, Šapat druge dimenzije) o profesoru Otu i srednjoškolskom paru Danijeli i Vitomiru.

Profesor Oto, mudri pulski profesor, tajanstveno nestaje. Vitomir i Danijela, mladi pulski srednjoškolski par, na svoje veliko iznenađenje, otkrivaju kako je on, u stvari, pripadnik jedne druge, stare civilizacije koja je svoj uspon, ali i pad, imala puno prije Homo sapiensa, a koja je sad sklonjena u velikim podzemnim prostorijama ispod grada Pule i jednog dijela Istre. Vitomir i Danijela kreću u potragu za profesorom Otom.

Pripremo: Lovro Janeš