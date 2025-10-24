U tijeku javni poziv SC-a u Varaždinu za dodjelu potpora

Studentski centar (SC) u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu objavio je javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti/projekata koje će se provesti do 31. ožujka 2026. godine iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

Na poziv se mogu prijaviti studenti pojedinci, redoviti i izvanredni, ili skupine studenata koji studiraju na učilištima u Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru te ostali studenti ili skupine studenata koji su u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini ostvarili neto naknadu u minimalnom iznosu od 500 eura temeljem ugovora o obavljanju studentskog posla preko SC-a u Varaždinu.

Rok za podnošenje prijava temeljem Poziva za financiranje studentskih aktivnosti/projekata je 11. studenoga 2025. godine.