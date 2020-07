‘kids from the sky’ zatvaraju Ljeto u dvorištu, Robin Petić se priključuje bendu

Sutrašnjim koncertom ‘kids from the sky’ završava premijerno izdanje Ljeta u dvorištu. Koncert počinje u 23 sata, ulaz je slobodan, a zanimljivo je da se u sastav vraća Robić Petić.

“U projekt je ušao novi/stari bubnjar Robin Petić koji daje dodatnu energiju na nastupima uživo”, rekao nam je Vedran Vlahović, koji uz Tea Goluba kompletira postavu.

‘kids from the sky’ krasi kombinacija alternativne atmosfere i electro zvukova čime stvaraju svoj unikatni glazbeni stil.

Kako im i samo ime govori, oduvijek su se osjećali kao da dolaze iz nekog drugog svijeta, a njihovi tekstovi upravo iz tog razloga tematiziraju unutarnji nemir, borbu s nesigurnostima i osobnim strahovima i pokušaj nadvladavanja istih.

‘kids from the sky’ je alternativni electro pop band koji dolazi iz Križevaca. Njihov rad počeo je 2017. godine kada su izdali svoju prvu pjesmu pod nazivom “Another World” te je to prva pjesma kojom su predstavili svoj glazbeni stil. Nedavno su potpisali ugovor s Aquarius Records izdavačkom kućom te izbacili prvu od četiri pjesme na hrvatskom jeziku, ”Zrak”.

Vedran Vlahović ovog puta ima dvije uloge. Prije nego što stavi masku s kojom nastupa za ”kidse”, publiku će zagrijati kao DJ pod pseudonimom Vektor. Također, nakon koncerta ostaje na stageu te će do ranih jutarnjih sati puštati najveće plesne hitove raznih žanrova. Iako je 1.8. njegov 26. rođendan, možda ubaci i neku vašu glazbenu želju.